«За первую ночь через меня прошло 10 мужчин». История девушки, которая три года работает в борделях (18+)

— Хозяйка гостиницы прямо при нас считала выручку в конце каждого месяца и все свободные деньги делила между мной и вторым администратором. Получались копейки. Моя мама пыталась меня поддержать, но мне было стыдно сидеть у нее на шее. Мой отец сильно пьет, на его содержание нужно тратить деньги, нужно платить за квартиру, за еду, за кота. Я не могла позволить маме одной всё это тащить, она уже немолодая, — объясняет Диана.

Тогда же она попыталась заработать в стриптизе, чередуя смены в гостинице и в клубе, однако в последнем мало что получалось. Девушка не вписалась в коллектив, постоянно ссорилась с другими стриптизершами, а гостей на всех не хватало. И хотя секс в клубе был запрещен, именно там Диана впервые поняла, что готова заниматься им за деньги.