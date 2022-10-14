«За первую ночь через меня прошло 10 мужчин». История девушки, которая три года работает в борделях (18+)

21 год — самое время для учебы в университете, первой работы и любви. Однако героиня этой статьи в свои двадцать один пыталась выбиться из нищеты и не знала, на что купить еду. Она пришла работать в бордель и хотя давно решила финансовые проблемы, продолжает быть секс-работницей.
Девушка откровенно рассказала свою историю. Прочитайте, как она попала в секс-индустрию, что думает об этой работе и почему никому не рекомендует следовать за ней.
Как всё началось
Диана (имя изменено. — Прим. ред.) работала администратором в гостинице и получала по 20 тысяч в месяц. Этого с трудом, но хватало на жизнь — пока не началась пандемия. До нее отель зарабатывал за счет компаний, заселявших своих сотрудников во время командировок. С приходом ковида такая услуга перестала пользоваться спросом. Девушка начала брать смены по 12 часов, однако постояльцев просто не было.
— Хозяйка гостиницы прямо при нас считала выручку в конце каждого месяца и все свободные деньги делила между мной и вторым администратором. Получались копейки. Моя мама пыталась меня поддержать, но мне было стыдно сидеть у нее на шее. Мой отец сильно пьет, на его содержание нужно тратить деньги, нужно платить за квартиру, за еду, за кота. Я не могла позволить маме одной всё это тащить, она уже немолодая, — объясняет Диана.
Тогда же она попыталась заработать в стриптизе, чередуя смены в гостинице и в клубе, однако в последнем мало что получалось. Девушка не вписалась в коллектив, постоянно ссорилась с другими стриптизершами, а гостей на всех не хватало. И хотя секс в клубе был запрещен, именно там Диана впервые поняла, что готова заниматься им за деньги.
— Однажды меня увез из клуба мужчина, который заплатил за это 50 тысяч. Притом я тогда отвертелась, между нами ничего не было, но определенную мысль этот случай в мою голову заронил. А потом одна девочка, Джессика (в клубах девушки используют придуманные имена. — Прим. ред.), предложила отдохнуть с ее «постоянником» и его другом. Он был так себе, но я повелась на деньги. Я тогда вообще была очень наивная.
Он, конечно, ничего мне не скинул. Вот из-за этого обидно до сих пор! — вспоминает Диана.
Из клуба она ушла после того, как увидела драку двух девушек. Тогда наша героиня подумала, что на фоне безденежья кто-то может и на нее поднять руку — а драться она не умеет. Тем временем в гостинице дела шли всё хуже. Зарплата за последний месяц работы вышла всего тысяча рублей.
У матери денег тоже не хватало. Однажды Диана пришла к ней в квартиру, открыла холодильник — и увидела там только тарелку зеленого лука и бутылку лимонада за 18 рублей. У самой девушки в кармане оставалась последняя тысяча.
— Я сидела, смотрела на свои кроссовки, которые вот-вот должны были развалиться. Им оставалось дня три, не больше, и это была моя последняя обувь. Проституция в тот момент была единственной сферой, где, я точно знала, есть деньги. Теоретически я могла их заработать, так что решила попробовать, — объяснила Диана.
Она позвонила в первую попавшуюся «фирму досуга», которую нашла в интернете. Девушке сказали, что она может выходить следующим же утром — однако она испугалась.
— Я в жизни-то видела всего два члена: того мужика, который кинул меня на деньги, и своего первого парня, — призналась девушка.
Менеджер фирмы обрабатывала ее весь день через звонки и мессенджеры, и только к вечеру Диана решилась прийти. Ей пообещали, что не заставят ничего делать: мол, она просто посмотрит на работу других девушек и всё для себя решит.
— Меня позвали посмотреть, как девочки встречают гостей. Обещали, что я ни с кем никуда не пойду. Но первый же клиент вдруг выбрал меня. В том борделе было правило: клиентам нельзя отказывать. Хотя меня никто не заставлял, я в принципе сама решила кинуться в омут с головой. В итоге я выползла из квартиры в 9 утра.
Я думала, что буду ощущать себя очень плохо, буду постоянно хотеть мыться и всё такое. Но я просто жутко устала. Я пришла домой, приняла душ, попросила маму постирать белье и сказала, что вечером оно будет мне нужно. Отдала ей деньги, выспалась — а вечером снова пошла в ту квартиру, — продолжает Диана.
Она рассказала обо всём матери спустя три дня. Та, впрочем, всё поняла еще в первое утро. Мать приняла решение дочери и не стала ее осуждать, у них до сих пор хорошие отношения. Диана уверенно называет себя «маминой гордостью».
— Разве я плохая дочь? Я не пью, не курю, ни на чем не сижу, помогаю семье. Моя мама — мой тыл, я в любой день могу забить на работу, остаться с ней и получить поддержку. Изначально я рассказала ей, чтобы никто не мог шантажировать меня моей работой. Это было правильно: посторонние люди потом реально зачем-то сообщали ей, кем я работаю. Было бы неловко, если бы она еще не знала, — говорит девушка.
Особенности работы
Диана в этом бизнесе уже почти три года. По ее прикидкам, у нее было полторы тысячи клиентов. Она прошла через три разные «фирмы досуга» и стала «индивидуалкой» — то есть работает сама, без сутенеров и охраны. Берет по три тысячи в час. Девушка признает, что это небезопасно, однако уверена: фирмы тоже не всегда способны защитить своих сотрудниц. Все самые плохие вещи случились с ней именно на первом месте работы.
Впрочем, проблемы познаются в сравнении. Так, однажды коллеге Дианы сломали ребро и нос, а также порвали мочку уха. Клиенту, не говорившему по-русски, показалось, что девушка над ним смеется, хотя она просто пыталась дружелюбно улыбаться. Охранник, который должен был ее защитить, просто не стал выходить из своей комнаты.
По словам Дианы, многие секс-работницы пьют и употребляют наркотики почти каждую смену. Она этого не делает принципиально.
— Мне кажется, если бы я пила, то уже спилась бы. Некоторые девочки говорят, что они без этого не могут. Была одна беременная, которая каждую ночь пила пиво бутылками, хотя ребенок был желанный, она его ждала.
Деньги ей были нужны, конечно, и ради ребенка. Не знаю, мне и так нормально. Главное — брать выходные и периодически отдыхать от людей, — объясняет Диана.
Удовольствия от работы она не получает, однако убеждена, что на любой другой работе, связанной с общением (например, официанткой) уставала бы гораздо сильнее. При мысли о низкой зарплате, нормированном рабочем графике и строгих правилах общения девушку передергивает.
— Однажды я принимала сразу двоих, и мужчина, который был сзади, начал шлепать меня по заднице. Так я сказала: «Эй, мужик, я тебе не ковер, чтобы меня выбивать». Мы все заржали, он прекратил. Я люблю говорить то, что думаю, быть собой. В каких-то строгих рамках мне было бы куда сложнее, — говорит девушка. — А по поводу удовольствия... Я знаю девушек, которые трахаются со всеми подряд совершенно бесплатно. И разве у них секс всегда хороший? Нет, они мне жалуются, что всё прошло плохо, парень был грубый, не ночь, а разочарование. Так я в таком случае хотя бы материальную компенсацию получаю. К тому же почти в любом можно найти что-то приятное. Кто-то пахнет хорошо, например, а у кого-то кожа мягкая.
Почему не уйти?
Разумеется, многих секс-работниц удерживают деньги. Помогая с заработков своим близким, Диана пока не готова сокращать расходы.
— В первой фирме у меня начались отношения с охранником. Он был очень хорошим парнем, и он предлагал мне уйти из сферы. Обещал нормальную работу, зарплату в 50 тысяч. Но я отказалась. Я уже привыкла к определенному уровню комфорта, к хорошей квартире, вкусной еде, такси. Мне нужно помогать родственникам. В будущем я собираюсь завязать, но пока еще рано. У меня есть определенные цели, — объясняет девушка.
Сейчас ей только 24. Однажды Диана считает возможным создать семью, хотя на пути к этому предвидит кучу проблем. Диана считает, что было бы нечестно скрывать от партнера свое прошлое, которое вряд ли скажется положительно на отношениях, а встречаться с одним из постоянных клиентов (которые периодически это предлагают) она не собирается принципиально.
— Если человек готов покупать других людей, то для меня это уже маркер плохого человека. Они могут вести себя прилично, быть приятными, я с ними могу посидеть в кафе, посмотреть фильм, посмеяться над чем-то — но на них маркер.
Идти в секс-работу девушка крайне не рекомендует: это опасно «как для здоровья, так и для психики» — особенно для тех, кому в жизни важна семья. С собственной семьей секс-работницам легко поссориться либо из-за правды, либо из-за попыток ее скрыть, а выйти замуж им куда сложнее.
— Эта сфера сама по себе меняет мировоззрение и сильно уменьшает шансы на хорошие и счастливые отношения. Ты перестаешь доверять мужчинам и людям в принципе, возможно, ты больше не сможешь иметь детей. Это в любом случае выбор: любовь или деньги, — утверждает девушка.
При этом выйти из секс-индустрии сложно. Хотя сама Диана не сталкивалась с тем, что работниц удерживают физически, таких случаев по всей России достаточно.
— У вас срочные финансовые проблемы? Не надо в это ввязываться, лучше возьмите кредит. Секс-работа — это очень большие риски. Презервативы слетают и рвутся, плюс ты никогда не знаешь, к какому человеку едешь. Мужчина может показаться нормальным, а потом достать заточку. Но, несмотря на все опасности, ты быстро привыкаешь к определенному уровню жизни. Уйти сложно именно психологически, — объяснила секс-работница.
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