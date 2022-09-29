Минцифры просит компании выплатить мобилизованным сотрудникам несколько окладов
В министерстве считают, что позаботиться о мобилизованных должны руководители
Минцифры РФ попросило руководителей ИТ-компаний и операторов связи позаботиться о мобилизованных сотрудниках.
— Просим руководителей ИТ-компаний и операторов связи позаботиться о мобилизованных сотрудниках: обеспечить их ежемесячными выплатами в размере не менее 80% заработной платы, единовременно выплатить несколько окладов, оформить полисы ДМС для семей, — говорится в сообщении, опубликованном в официальном Telegram-канале министерства.
В Минцифры уточнили, что многие программисты, инженеры, специалисты в области кибербезопасности получат отсрочки, чтобы сохранить устойчивость сетей связи, «отразить кибератаки, поддержать существующие цифровые сервисы и запустить новые», но некоторые будут нести военную службу: «кто-то поедет добровольцем, кто-то — уже получил повестку».
До этого власти решили, что работодатели, согласно Трудовому кодексу, будут увольнять мобилизованных сотрудников, но рабочие места за ними сохранятся. При этом они будут получать зарплату наравне с контрактниками. Как сообщали на портале «Объясняем.рф», мобилизуемые в рамках частичной мобилизации россияне «будут получать не менее 195 тысяч рублей в месяц».
Ранее мы разбирались, как будут увольнять граждан, попавших в списки частичной мобилизации, и на какие выплаты им рассчитывать.