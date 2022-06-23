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Как будем отдыхать на следующие новогодние праздники: Минтруд опубликовал календарь

Минтруд рассказал также обо всех остальных выходных 2023 года

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Отдыхать будем 9 дней подряд

Отдыхать будем 9 дней подряд

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Следующие новогодние праздники продлятся в России с 31 декабря 2022 по 8 января 2023 года, сообщил Минтруд.

Ведомство представило проект постановления о переносе выходных дней в 2023 году.

С учетом того, что в 2022 году 31 декабря попадает на субботу, этот день и так будет нерабочим. Выходные с 1 и 8 января, которые придутся на воскресенье, будут перенесены на 24 февраля и 8 мая 2023 года соответственно.

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Благодаря переносам в России будут долгие четырехдневные выходные с 23 по 26 февраля и с 6 по 9 мая. Также по три дня будем отдыхать с 29 апреля по 1 мая, с 10 по 12 июня и с 4 по 6 ноября. 8 марта, которое в 2023 году придется на среду, будет отдельным выходным днем.

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