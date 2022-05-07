Плата за длинные выходные: как изменится ваш заработок из-за праздников
Проверьте, потеряете вы в деньгах или прибавите
Впереди еще несколько дней выходных, и это определенно приятно. А вот будет ли приятной зарплата по итогам мая — вопрос. Зависит от того, какая система оплаты труда и график работы у сотрудника: кто-то получит обычную сумму, кто-то в деньгах потеряет, а кто-то — выиграет. Сегодня разбираемся кто и сколько должен будет получить в июне.
Пятидневка и оклад
Начнем с классики: пятидневная рабочая неделя при окладной системе оплаты труда. То есть в договоре прописана установленная сумма, которую сотрудник получает за месяц работы вне зависимости от того, сколько в этом месяце было рабочих дней. Такой сотрудник не должен ничего потерять.
— Дело в том, что в соответствии со статьей 112 Трудового кодекса РФ, работники, которые получают оклад, не должны терять в заработной плате в месяцах, где есть нерабочие праздничные дни, а также «дополнительные выходные», установленные Правительством РФ, — говорит директор юридической практики в SuperJob Александр Южалин. — Единственное, может быть нюанс в стимулирующих выплатах (в премиях). Поскольку премия — это не гарантированная законом выплата и выплачивается она за выполнение тех критериев, которые установил работодатель, нужно уточнить, какие условия премирования установлены в вашей организации.
Почасовая и сдельная оплата
Если работнику установлена часовая тарифная ставка или сдельная система оплаты труда, то всё немного сложнее. При таких условиях оплаты размер заработной платы работников за месяц будет зависеть от фактически отработанного времени, а раз рабочих дней меньше, чем в других месяцах, то и зарплата будет меньше. Однако тут за них заступается Трудовой кодекс и обязывает работодателя выплачивать работникам, которые не получают оклад, дополнительное вознаграждение за нерабочие праздничные дни. Правда, размер такого вознаграждения, определяется работодателем самостоятельно.
— Работник работает по «стандартной» пятидневной рабочей неделе. Если работник дополнительно не привлекался к работе в нерабочие праздничные дни (1 и 9 мая) за эти два дня работнику должно быть выплачено дополнительное вознаграждение, — приводит пример Александр Южалин.
Сменный график
Если сотрудник работает не классическую пятидневку, а по так называемому нестандартному режиму (сменная работа, работа по графику и так далее), нюансов будет еще больше. Например, если применяется суммированный учет рабочего времени сотрудник может отработать больше, чем пятидневщик, но всё равно получить свой оклад.
А если я работал в праздники?
Тут всё зависит от графика. Если у вас в праздничные дни был законный выходной, но пришлось выйти на работу — его должны оплатить в двойном размере. Сдельщики получают оплату по двойным сдельным расценкам, тем, у кого ставка почасовая или посменная — в размере двойной тарифной ставки, сотрудникам на окладе — не менее двойной дневной или часовой ставки сверх оклада. А вот если вы работаете по сменному графику и по нему ваш рабочий день выпал на праздники, то оплата в двойном размере вам не положена — работаете за те же деньги, что и всегда.
Может стоило взять отпуск?
С отпуском в мае и январе всё довольно непросто на самом деле. Если вам в первую очередь важно отдохнуть как можно больше любыми способами, то май — это идеальный вариант для такого отпуска. Но если не хочется терять в деньгах, то придется сначала взяться за расчеты.
Чем меньше в месяце рабочих дней, тем выше стоимость одного такого дня. Если вы получаете только оклад, без премий и других надбавок, то в мае брать отпуск не очень выгодно. Но если есть премии или стимулирующие выплаты, то отпускные, которые рассчитываются исходя из средней заработной платы, будут выше. Подробнее о том, когда лучше брать отпуск мы рассказывали в этом материале.