Плата за длинные выходные: как изменится ваш заработок из-за праздников

Впереди еще несколько дней выходных, и это определенно приятно. А вот будет ли приятной зарплата по итогам мая — вопрос. Зависит от того, какая система оплаты труда и график работы у сотрудника: кто-то получит обычную сумму, кто-то в деньгах потеряет, а кто-то — выиграет. Сегодня разбираемся кто и сколько должен будет получить в июне.



Пятидневка и оклад

Начнем с классики: пятидневная рабочая неделя при окладной системе оплаты труда. То есть в договоре прописана установленная сумма, которую сотрудник получает за месяц работы вне зависимости от того, сколько в этом месяце было рабочих дней. Такой сотрудник не должен ничего потерять.

