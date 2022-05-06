В России вновь заговорили о введении четырехдневной рабочей недели. Когда она появится?

— Почему же тогда об этом говорят? Потому что отчасти четырехдневка уже шагает по рынку труда. Без законодательного допинга, — написал Ярослав Нилов в своем телеграм-канале. — Большую роль тут сыграла пандемия: некоторые предприятия освоили такой формат в рамках удаленки, не теряя при этом зарплаты сотрудников и не снижая производительности. И кто-то продолжает так работать, например творческие специалисты. Но не будем забывать о предприятиях непрерывного цикла — скажем, спасателям переход на сокращенную рабочую неделю по объективным причинам противопоказан.

Поясняя свои слова, Ярослав Нилов подчеркнул, что говорить о каком-то дополнительном законодательном регулировании в настоящее время не стоит. По мнению депутата, рынок труда сам должен сформировать такую модель, при которой люди будут больше отдыхать и меньше работать.

— Процесс должен идти естественным и эволюционным путем, никакого дополнительного стимула здесь не требуется, это будет даже вредно. Когда модель сформируется, только тогда при необходимости возможны либо поправки в действующее законодательство (в Трудовой кодекс), либо нормативно-правовые акты корректировать, — объяснил депутат. — Но сейчас этого делать не нужно. Пандемия подтолкнула работодателей использовать новые гибкие формы занятости: удаленную и смешанную. Именно это стало определенным катализатором сокращения рабочего времени. Работники смогли больше времени тратить на себя и при этом не теряли в деньгах. Некоторые работники самостоятельно попробовали четырехдневную рабочую неделю на практике, если работодателю это было выгодно.