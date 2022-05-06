В России вновь заговорили о введении четырехдневной рабочей недели. Когда она появится?
Есть риск, что для четырехдневки придется перестраивать всю существующую экономику
Разговоры о четырехдневной рабочей неделе в России на днях возобновились. Председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов заявил, что переход на четырехдневку — это «вопрос недалекого будущего». Означает ли это, что уже совсем скоро власти примут решение перейти на сокращенную рабочую неделю? Как всё это будет организовано? Разбираемся, как долго нам ждать четырехдневки (и кому от этого будет польза).
Вопрос недалекого будущего
Ярослав Нилов в своих заявлениях по поводу введения четырехдневной рабочей недели рассказал, что эта тема обсуждается уже не первый год, но до сих пор не приобрела никаких конкретных очертаний, более того — о законодательной проработке такой возможности речи даже не идет. Причиной этого Нилов назвал «отсутствие актуальности».
— Почему же тогда об этом говорят? Потому что отчасти четырехдневка уже шагает по рынку труда. Без законодательного допинга, — написал Ярослав Нилов в своем телеграм-канале. — Большую роль тут сыграла пандемия: некоторые предприятия освоили такой формат в рамках удаленки, не теряя при этом зарплаты сотрудников и не снижая производительности. И кто-то продолжает так работать, например творческие специалисты. Но не будем забывать о предприятиях непрерывного цикла — скажем, спасателям переход на сокращенную рабочую неделю по объективным причинам противопоказан.
Поясняя свои слова, Ярослав Нилов подчеркнул, что говорить о каком-то дополнительном законодательном регулировании в настоящее время не стоит. По мнению депутата, рынок труда сам должен сформировать такую модель, при которой люди будут больше отдыхать и меньше работать.
— Процесс должен идти естественным и эволюционным путем, никакого дополнительного стимула здесь не требуется, это будет даже вредно. Когда модель сформируется, только тогда при необходимости возможны либо поправки в действующее законодательство (в Трудовой кодекс), либо нормативно-правовые акты корректировать, — объяснил депутат. — Но сейчас этого делать не нужно. Пандемия подтолкнула работодателей использовать новые гибкие формы занятости: удаленную и смешанную. Именно это стало определенным катализатором сокращения рабочего времени. Работники смогли больше времени тратить на себя и при этом не теряли в деньгах. Некоторые работники самостоятельно попробовали четырехдневную рабочую неделю на практике, если работодателю это было выгодно.
Также Ярослав Нилов предложил интересный вариант решения проблемы с зарплатным вопросом. Он заявил, что работникам нужно «инвестировать ресурсы в свою голову и профессию», тогда сокращение рабочих часов станет «расширением возможностей развития», а не снижением дохода.
Когда впервые заговорили о четырехдневке?
Первым в России о сокращении рабочей недели до четырех дней высказался Дмитрий Медведев. В июне 2019 года Медведев, который тогда был премьер-министром РФ, выступал на Международной конференции труда. Он отметил, что работников к сокращению рабочего времени и расширению досуга приводит технологический прогресс.
— Весьма вероятно, что будущее — за четырехдневной рабочей неделей как основой социально-трудового контракта, — заявил Дмитрий Медведев.
В августе того же года первый заместитель руководителя думской фракции «Единая Россия» Андрей Исаев заявил, что депутаты Госдумы готовы начать осеннюю сессию с разработки законопроекта по переходу на четырехдневную рабочую неделю.
— Такой переход позволит людям получить больше времени для отдыха, которое они смогут провести с семьей, потратить на самообразование или заботу о своем здоровье, например пройти диспансеризацию, — цитировал Исаева «Интерфакс».
Идею стали широко обсуждать после того, как Федерация независимых профсоюзов России внесла ее в Минтруда. Главные плюсы идеи — популярность этого изменения и опыт прогрессивных стран, которые уже перешли на три выходных. Но серьезной проблемой при переходе на новый график становилось возможное снижение зарплаты. Депутаты собирались разработать законопроект так, чтобы никто не потерял в деньгах, но в итоге дальше разговоров дело не пошло — проект так и не появился.
Придется перестроить всё
Несмотря на то что идея рабочей четырехдневки, на первый взгляд, кажется привлекательной, подводных камней у нее хватает — и дело не только в возможном снижении зарплаты. По словам директора юридической практики в SuperJob Александра Южалина, главная причина того, почему сокращенной рабочей недели до сих пор нет — трудности правового регулирования.
— Придется вносить изменения практически во все существующие нормативные акты, которые с нами уже довольно давно. Всю экономику нужно будет перестраивать, потому что она заточена под пятидневную рабочую неделю. Конечно, в основном это плюс для работников, потому что можно будет больше отдыхать. Но зарплатный вопрос нужно решить так, чтобы люди не потеряли в деньгах, — пояснил Александр Южалин.
Одним из возможных решений проблемы с зарплатой, по мнению юриста, может стать увеличение рабочего дня. Правда, законодательно нужно будет учесть и то, что не все работают по графику 5/2.
— Для людей, работающих по другим графикам или по сменам, тоже нужно будет придумать какое-то решение, — считает Александр Южалин, добавив, что в законопроекте, если такой появится, должны учесть все эти моменты.
А где уже есть четырехдневка?
В некоторых странах тоже тестируют возможности сокращения рабочего времени, но упор делается в основном на то, чтобы уменьшить количество рабочих часов. Например, в Исландии с 2015 по 2019 годы провели эксперимент для 2500 сотрудников разных учреждений, уменьшив
В пандемию на сокращенную рабочую неделю перешла и часть компаний в Испании, а в Новой Зеландии компания Unilever дала возможность сотрудникам сократить рабочие часы на 20% без потери зарплаты. В ОАЭ же с этого года четырехдневка (точнее, четыре с половиной рабочих дня) действует для сотрудников федеральных госорганов. Рабочая неделя длится с понедельника по пятницу (в большинстве арабских стран — с воскресенья по четверг), при этом последний рабочий день длится с 07:30 до 12:00.
Впрочем, сильно далеко ходить не надо — в некоторых регионах России сокращенная рабочая неделя уже действует. Согласно статье 320 ТК РФ, для женщин, работающих в районах Крайнего Севера (и приравненных к нему местностях), установлена
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