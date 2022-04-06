Терпеть или отдыхать? Кому выгодно брать отпуск на майские праздники в 2022 году

Майские праздники уже не за горами. Недавно мы рассказывали о том, как россияне будут отдыхать в мае: праздничные выходные будут разделены на две части короткой рабочей неделей. А насколько выгодно брать отпуск на майские праздники? Стоит ли продлить ощущение праздника или лучше выбрать другое время для своего отпуска? Мы поговорили с экспертами, чтобы разобраться в этом нелегком деле.
Отпуск можно рассматривать с двух сторон: желание сохранить больше денег и возможность провести больше времени на отдыхе. Если у вас есть желание сберечь финансы, то нужно запомнить простое правило: чем меньше в месяце праздничных дней, тем больше денег вы получите. Мы уже рассказывали о том, что в 2022 году самые выгодные месяцы для отпуска — это август (
Директор юридической практики в SuperJob Александр Южалин пояснил, что работники, когда рассматривают вопрос выгоды, чаще всего сравнивают варианты.
— Что выгоднее: получить за месяц заработную плату целиком или получить зарплату с отпускными? Когда такое сравнение происходит, нужно учитывать систему оплаты труда работника. Он может получать оклад, ему могут установить часовую рабочую ставку, к примеру, и тогда зарплата зависит от количества часов, которые отработает сотрудник. У него может быть сдельная система. В общем, вариантов много. Но самый распространенный случай — это, конечно, оклад, — объяснил Александр Южалин.
Как вы знаете, оклад — сумма, которую работник получает по итогам месяца, она установлена трудовым договором, поэтому неизменна. Независимо от того, сколько рабочих дней в месяце, сотрудник фиксированно получит эту сумму денег.
— Если из этого исходить, то формула такова: чем меньше в месяце рабочих дней, тем выше стоимость одного такого дня. Например, сотрудник отрабатывает
Не очень понятно? Объясняем на пальцах. Средний дневной заработок — это общая сумма дохода за год, которую делят на 12 (месяцев в году) и на 29,3 (среднее количество дней в месяце). Полученную сумму умножают на количество дней отпуска. Если отпуск приходится только на рабочие дни — например, понедельник, вторник и среду, — то за эти дни сотрудник получает три средних заработка, а из его оклада вычитают три рабочих дня, которые стоят дороже. Но если вы получаете премии чаще чем раз в год, средний дневной заработок может оказаться выше, чем зарплата за день в каком-то месяце. Чем больше размер премий в течение года, тем больше и отпускные.
Вообще нужно внимательно смотреть, на какие дни оформлен отпуск. Праздничными днями официально считаются только
— Если же отпуск попадает на выходные, которые устанавливает правительство, чтобы продлить майские праздники, то в них отпуск брать выгодно, потому что эти дни не оплачиваются. Стоимость рабочих дней, соответственно, увеличивается. В такие дни выгодно уходить в отпуск, потому что сотрудник сохранит стоимость своих рабочих дней. А в те выходные, во время которых мог просто отдыхать и ничего не получать, он находится в отпуске и получает среднюю заработную плату. Конечно, это выгодно, но если брать отпуск только на эти дни. Это не всегда осуществимо, потому что работодатель не очень охотно на это идет — его подчиненный и так отдыхал бы в эти дни, а он еще и отпуск берет. Если же отпуск длится неделю и в него вместе с выходными входят рабочие дни, тогда проблем нет, — рассказал Александр Южалин.
Если же вам в первую очередь важно отдохнуть как можно больше любыми способами, то май — это идеальный вариант для такого отпуска. Ведь очень удобно приурочить свой отдых к продолжительным праздникам, а такие есть только в мае и январе. Или же можно договориться с начальством, чтобы взять не всю неделю отпуска, а только дни между выходными.