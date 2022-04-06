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Терпеть или отдыхать? Кому выгодно брать отпуск на майские праздники в 2022 году

Решите, что вам нужно больше: сэкономить деньги или отдохнуть подольше

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Стоит ли выбрать другое время для своего отпуска?

Стоит ли выбрать другое время для своего отпуска?

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Майские праздники уже не за горами. Недавно мы рассказывали о том, как россияне будут отдыхать в мае: праздничные выходные будут разделены на две части короткой рабочей неделей. А насколько выгодно брать отпуск на майские праздники? Стоит ли продлить ощущение праздника или лучше выбрать другое время для своего отпуска? Мы поговорили с экспертами, чтобы разобраться в этом нелегком деле.

Отпуск можно рассматривать с двух сторон: желание сохранить больше денег и возможность провести больше времени на отдыхе. Если у вас есть желание сберечь финансы, то нужно запомнить простое правило: чем меньше в месяце праздничных дней, тем больше денег вы получите. Мы уже рассказывали о том, что в 2022 году самые выгодные месяцы для отпуска — это август (23 рабочих дня), а также март, сентябрь и декабрь (по 22 рабочих дня). Наименее выгодными же месяцами стали январь, который уже прошел, и... май, в котором всего 18 рабочих дней.

Директор юридической практики в SuperJob Александр Южалин пояснил, что работники, когда рассматривают вопрос выгоды, чаще всего сравнивают варианты.

— Что выгоднее: получить за месяц заработную плату целиком или получить зарплату с отпускными? Когда такое сравнение происходит, нужно учитывать систему оплаты труда работника. Он может получать оклад, ему могут установить часовую рабочую ставку, к примеру, и тогда зарплата зависит от количества часов, которые отработает сотрудник. У него может быть сдельная система. В общем, вариантов много. Но самый распространенный случай — это, конечно, оклад, — объяснил Александр Южалин.

Как вы знаете, оклад — сумма, которую работник получает по итогам месяца, она установлена трудовым договором, поэтому неизменна. Независимо от того, сколько рабочих дней в месяце, сотрудник фиксированно получит эту сумму денег.

— Если из этого исходить, то формула такова: чем меньше в месяце рабочих дней, тем выше стоимость одного такого дня. Например, сотрудник отрабатывает 10 дней в январе и 20 — в июне. В обоих случаях он получит одинаковое количество денег, но стоимость одного рабочего дня будет выше в том месяце, где их меньше. В мае у нас два нерабочих праздничных дня — 1 и 9 мая. Работнику нужно понимать: если он получает только оклад, у него нет премий и других надбавок, то в мае брать отпуск не очень выгодно. Но если есть премии или стимулирующие выплаты, то отпускные, которые рассчитываются, исходя из средней заработной платы, будут выше. Поэтому просто нужно посчитать, что работнику будет выгоднее: отработать и получить деньги по стоимости одного рабочего дня или же отпускные по средней заработной плате, — объяснил Александр Южалин.

Не очень понятно? Объясняем на пальцах. Средний дневной заработок — это общая сумма дохода за год, которую делят на 12 (месяцев в году) и на 29,3 (среднее количество дней в месяце). Полученную сумму умножают на количество дней отпуска. Если отпуск приходится только на рабочие дни — например, понедельник, вторник и среду, — то за эти дни сотрудник получает три средних заработка, а из его оклада вычитают три рабочих дня, которые стоят дороже. Но если вы получаете премии чаще чем раз в год, средний дневной заработок может оказаться выше, чем зарплата за день в каком-то месяце. Чем больше размер премий в течение года, тем больше и отпускные.

В определенных случаях извлечь выгоду из отпуска в майские праздники можно

В определенных случаях извлечь выгоду из отпуска в майские праздники можно

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Вообще нужно внимательно смотреть, на какие дни оформлен отпуск. Праздничными днями официально считаются только 1 и 9 мая, поэтому они по Трудовому кодексу не входят в период отпуска — он либо продлевается еще на два дня, либо эти лишние дни переносятся на другой период.

— Если же отпуск попадает на выходные, которые устанавливает правительство, чтобы продлить майские праздники, то в них отпуск брать выгодно, потому что эти дни не оплачиваются. Стоимость рабочих дней, соответственно, увеличивается. В такие дни выгодно уходить в отпуск, потому что сотрудник сохранит стоимость своих рабочих дней. А в те выходные, во время которых мог просто отдыхать и ничего не получать, он находится в отпуске и получает среднюю заработную плату. Конечно, это выгодно, но если брать отпуск только на эти дни. Это не всегда осуществимо, потому что работодатель не очень охотно на это идет — его подчиненный и так отдыхал бы в эти дни, а он еще и отпуск берет. Если же отпуск длится неделю и в него вместе с выходными входят рабочие дни, тогда проблем нет, — рассказал Александр Южалин.

Если же вам в первую очередь важно отдохнуть как можно больше любыми способами, то май — это идеальный вариант для такого отпуска. Ведь очень удобно приурочить свой отдых к продолжительным праздникам, а такие есть только в мае и январе. Или же можно договориться с начальством, чтобы взять не всю неделю отпуска, а только дни между выходными.

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