Терпеть или отдыхать? Кому выгодно брать отпуск на майские праздники в 2022 году

Директор юридической практики в SuperJob Александр Южалин пояснил, что работники, когда рассматривают вопрос выгоды, чаще всего сравнивают варианты.

— Что выгоднее: получить за месяц заработную плату целиком или получить зарплату с отпускными? Когда такое сравнение происходит, нужно учитывать систему оплаты труда работника. Он может получать оклад, ему могут установить часовую рабочую ставку, к примеру, и тогда зарплата зависит от количества часов, которые отработает сотрудник. У него может быть сдельная система. В общем, вариантов много. Но самый распространенный случай — это, конечно, оклад, — объяснил Александр Южалин.

Как вы знаете, оклад — сумма, которую работник получает по итогам месяца, она установлена трудовым договором, поэтому неизменна. Независимо от того, сколько рабочих дней в месяце, сотрудник фиксированно получит эту сумму денег.