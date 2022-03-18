В Новосибирской области с начала года уменьшилось число безработных

В Новосибирской области с начала 2022 года уменьшилось число безработных. Если в конце декабря таких было 24 900 человек, то в середине марта — 16 800 .



— Уровень официальной безработицы составил 1,2% от численности рабочей силы. С начала года за содействием в поиске работы обратились 9200 человек. За этот период 394 работника были уволены из организаций области в связи с сокращением, — говорится в сообщении Министерства труда и социального развития НСО.

