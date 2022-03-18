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В Новосибирской области с начала года уменьшилось число безработных

С начала года за помощью в поиске работы обратились 9200 человек

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Некоторых сотрудников в этом году уволили из-за сокращений

Некоторых сотрудников в этом году уволили из-за сокращений

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В Новосибирской области с начала 2022 года уменьшилось число безработных. Если в конце декабря таких было 24 900 человек, то в середине марта — 16 800.

— Уровень официальной безработицы составил 1,2% от численности рабочей силы. С начала года за содействием в поиске работы обратились 9200 человек. За этот период 394 работника были уволены из организаций области в связи с сокращением, — говорится в сообщении Министерства труда и социального развития НСО.

Специалисты центров занятости помогли найти работу 6800 жителям региона. При этом предприятия области заявили о потребности в 41 100 сотрудниках, что на 5,8% меньше, чем за тот же период прошлого года.

Ранее НГС писал о том, что в Новосибирской области стали искать меньше сотрудников в сфере страхования и развлечений. Мы выяснили, где есть похожие тенденции.

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