«Относятся как к какой-то проститутке». Откровения секретаря о хамоватых клиентах и агрессивном начальстве

Издалека работа секретаря напоминает глянцевую картинку: сидишь за столом в красивой приемной, тыкаешь наманикюренным пальчиком на кнопочки да принимаешь телефонные звонки.
Так думала и героиня нового выпуска рубрики «Что меня бесит» — пока сама не стала работать секретарем. Об иерархии, стереотипах и предрассудках в этой профессии рассказала специалист с многолетним стажем, которая помнит еще конец лихих
«Ты же спишь с начальством»
Первый из минусов — это предрассудки о нашей работе, они живы до сих пор. Многие не воспринимают нашу работу всерьез, хотя на самом деле секретарь компании, особенно ее руководителя, — это очень большая ответственность, как вторая рука, без которой ну никак нельзя. Это человек, который держит кучу информации в голове и дает распоряжения по отделам.
По сути секретарь — это помощник. Меня напрягает стереотипное отношение людей, притом чем моложе — тем более идиотское. К тебе относятся либо как к пустому месту, либо как к какой-то проститутке, особенно мужская половина, если девочка симпатичная.
Я работала в фирме, торговавшей чаем, сидела на телефоне и еще заказы принимала, так как компания была небольшая. И вот к нам пришел человек, который брал товар на реализацию. Он почему-то решил, что он пуп земли, сел на мой рабочий стол и начал тянуть руки в мою сторону. Он хихикал и схватил меня за грудь.
Я возмутилась, а он в ответ: «С начальством спишь, почему со мной спать не можешь?» Я возразила, что не сплю ни с какими шефами, а он: «Все вы так говорите». Попытался меня лапать и получил между ног. Я пригрозила, что вызову полицию, и сказала, что не надо по себе людей судить. Мне еще повезло, что в этот момент в офис зашел экспедитор. Потом позвонила директору, рассказала ситуацию, и с этим клиентом фирма больше дел не имела.
«Конфеты взяла, а к шефу не пустила»
Откуда сложился такой стереотип? Люди насмотрятся всякой ерунды и потом себе такое позволяют. Стереотипы бесят! Хотя они тоже не берутся с фонаря — такие девочки тоже бывают, но это уже непрофессионально и неуважение к себе.
Бывало, что приносили конфеты и пытались вручить мне, чтобы я почаще напоминала боссу про их компанию, чем они занимаются и что предлагают. Но коробка конфет не стоит информации, да и в огромном холдинге такого не будет.
Я передавала информацию, но если компании она не была интересна, то, как и всякий профессионал, давала им вежливый ответ: мол, извините, но ваше предложение сейчас неактуально. Адекватные люди и реагируют адекватно, но когда приходит быдло — даже из крупных компаний — чего только не наслушаешься: что я и коза драная, и овца, и даже в матерной форме.
Был случай, когда я этой коробкой даже кидалась. Один хамоватый тип принес, я сказала: «Спасибо, но я шоколад не ем» — и отказалась. Но коробка так и лежала у меня на столе, я до нее не дотронулась, и посетитель начал выговаривать: вот, конфеты взяла, а сама, коза драная, не пустила к шефу. Я говорю: «Какие конфеты, я у вас ничего не брала, вы сами их положили». И когда он уходил, я их швырнула в него со словами: «Вы забыли!»
Привыкли, что секретарь — это тумбочка
В начале 2000-х можно было найти работу совершенно случайно. Однажды я пришла к подруге в офис. Она отлучилась ненадолго, а я приняла звонок — профессиональные привычки никуда не денешь, а телефон долго звонил, надрывался. Разговариваю с клиентом, взяла блокнот и ручку, записываю информацию, и тут заходит босс, а я не заметила его. Закончила диалог, и он сердито спрашивает: «Кто это?»
Вообще в начале 2000-х секретарь должен был уметь всё: за продажника работать, принимать звонки, делопроизводство вести, уточнять информацию у директора и даже ходить на сделки. Но было отношение, что секретарь — это тумбочка, тупо пишет что-то и безмолвно выполняет работу, чай-кофе, подай-принеси.
Однажды у меня был первый рабочий день, и тогда как раз выдавали зарплату. Пришли работники и начали спрашивать: «Что, за деньгами в очередь надо записаться у секретаря?», хотя им нужно было просто в бухгалтерию — и смех в очереди. Было противно. Да и клиенты тоже могли оскорбить, обидеть, послать на ***. Иногда просто уши вяли. В одной фирме был вообще такой базарный контингент, а я выросла в интеллигентной семье и к такому не привыкла.
Протухла рыба? Тоже виноват секретарь
В рыбной фирме был случай — наверное, всю жизнь буду помнить этих придурков! Мы в офисе были с бухгалтером, и тут заходят два прилично одетых мужчины и говорят, что делали у нас заказ. Заносят два ящика рыбы — а там такая вонизма, аж глаза выедало. Они начинают в нас этой рыбой швырять и орать: «Это что такое, вы что, … [блин, офигели]?»
И вот эта рыба в офисе везде: на столе, на журналах, на бумагах. Я их начала выпихивать из офиса стулом. Один схватил этот стул и пытался меня им же ударить. Предупредила, что буду кричать и тогда сбегутся все из соседних офисов. Короче, выслушала кучу мата, говорю коллеге: звони быстро хозяину.
В итоге выяснилось, что они взяли этот товар у перекупщиков, которые неправильно хранили товар, но претензии пришли предъявлять почему-то нам вот в такой форме, потому что на этикетке был указан наш адрес производителя. Потом долго воняло в офисе, долго убирали и проветривали плюс пришлось перепечатывать кучу бумаг.
«Быстро подняла задницу и пришла ко мне!»
Огромный минус — нельзя перечить начальству или говорить с ним в другом тоне, кроме спокойного. Плюс секретарь — как сторожевой пес: без указания никого не впускать и не выпускать.
Еще не нравилось носить некоторые элементы одежды. У меня был пиджак, но я не любила его надевать, поэтому в офис — блузка, брюки и туфли на каблуках. Не всегда нравился график — до семи вечера, но по молодости было ничего. Еще у нас был стереотип —
Был руководитель компании, который ко мне относился так: быстро подняла задницу, взяла блокнот и пришла ко мне в кабинет — например, сообщить, кто ему звонил или дать распоряжения. Потом он на меня еще и орал, если что у него не ладилось. Когда после переговоров что-то было не так, он мог сорваться на мне.
Еще из минусов — до недавнего времени было такое, что часть зарплаты показывали официально, а остальное выдавали в конвертах, из-за чего возникали сложности с оплатой больничных. Поэтому ходили на работу и с температурой, и с соплями. Но надо было поставить свои границы — и тогда почему-то внезапно находилась замена.
Бывает, что клиенты пытаются выведать информацию, подсунуть тебе левые сведения, при этом еще и подставить тебя. Так и приходит опыт — возможно, у кого-то он иной.
СЮЖЕТ
Откровениями с нами делятся представители самых разных профессий: перекуп рассказал о том, как разводят доверчивых автовладельцев, преподаватель вуза пожаловалась на бестолковых студентов, а флорист объяснила, какие клиенты доводят до трясучки.
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