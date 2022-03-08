«Относятся как к какой-то проститутке». Откровения секретаря о хамоватых клиентах и агрессивном начальстве

Откуда сложился такой стереотип? Люди насмотрятся всякой ерунды и потом себе такое позволяют. Стереотипы бесят! Хотя они тоже не берутся с фонаря — такие девочки тоже бывают, но это уже непрофессионально и неуважение к себе.



Бывало, что приносили конфеты и пытались вручить мне, чтобы я почаще напоминала боссу про их компанию, чем они занимаются и что предлагают. Но коробка конфет не стоит информации, да и в огромном холдинге такого не будет.



Я передавала информацию, но если компании она не была интересна, то, как и всякий профессионал, давала им вежливый ответ: мол, извините, но ваше предложение сейчас неактуально. Адекватные люди и реагируют адекватно, но когда приходит быдло — даже из крупных компаний — чего только не наслушаешься: что я и коза драная, и овца, и даже в матерной форме.



Был случай, когда я этой коробкой даже кидалась. Один хамоватый тип принес, я сказала: «Спасибо, но я шоколад не ем» — и отказалась. Но коробка так и лежала у меня на столе, я до нее не дотронулась, и посетитель начал выговаривать: вот, конфеты взяла, а сама, коза драная, не пустила к шефу. Я говорю: «Какие конфеты, я у вас ничего не брала, вы сами их положили». И когда он уходил, я их швырнула в него со словами: «Вы забыли!»