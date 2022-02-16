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Не запутайтесь в датах: как работаем и отдыхаем в феврале и марте из-за гендерных праздников

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Лучший подарок на 23 Февраля и 8 Марта — выходной на работе

Лучший подарок на 23 Февраля и 8 Марта — выходной на работе

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Гендерные праздники уже скоро, выходные в честь них в этом году разделились неравномерно. Держите нашу традиционную напоминалку с календарем.

В честь Дня защитника Отечества отдохнем только 23 февраля — в 2022 году он выпадает на среду. Зато во вторник, 22-го числа, нас ждет сокращенный день, уйдем с работы на час раньше.

В марте в честь Международного женского дня выходных будет больше, правда, перед ними придется отработать шестидневную рабочую неделю — с 28 февраля по 5 марта включительно. Затем 6, 7, 8 марта отдыхаем, а в среду, 9-го числа, снова на работу. Покинуть рабочее место 5 марта также можно на час раньше.

Производственный календарь на февраль и март 2022 года

Производственный календарь на февраль и март 2022 года

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Когда еще будут длинные выходные в 2022 году, узнайте здесь.

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