Не запутайтесь в датах: как работаем и отдыхаем в феврале и марте из-за гендерных праздников

Гендерные праздники уже скоро, выходные в честь них в этом году разделились неравномерно. Держите нашу традиционную напоминалку с календарем.
В честь Дня защитника Отечества отдохнем только 23 февраля — в 2022 году он выпадает на среду. Зато во вторник, 2
В марте в честь Международного женского дня выходных будет больше, правда, перед ними придется отработать шестидневную рабочую неделю — с 28 февраля по 5 марта включительно. Затем 6, 7, 8 марта отдыхаем, а в среду,
Когда еще будут длинные выходные в 2022 году, узнайте здесь.