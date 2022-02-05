Больной, контактный, в карантине: кому полагается больничный и как его оформить

Если у вас симптомы ОРВИ

Минздрав велит оставаться дома при любых признаках ОРВИ — симптомы ковида часто схожи с обычной простудой, и определить, чем именно вы болеете, можно только с помощью ПЦР-теста. Если у вас есть респираторные симптомы, то тест должны сделать бесплатно: это гарантирует соответствующее постановление Роспотребнадзора. Оформить больничный можно еще до получения результатов ПЦР-теста — ведь как-то нужно выполнять рекомендации Минздрава и сидеть дома.



Еще в начале пандемии правительство постановило, что при угрозе распространения заболеваний, представляющих опасность для окружающих, больничный можно оформить удаленно — с применением телемедицинских технологий. Минздрав недавно выпустил памятку, в которой уточняет, что для открытия листка нетрудоспособности достаточно позвонить в единую службу «122» или в поликлинику, к которой вы приписаны.



На практике, впрочем, всё не так радужно, как в документах Минздрава: пациенты жалуются, что по телефону 122 либо оформляют вызов врача, либо приглашают в поликлинику, несмотря на симптомы. Вызванные врачи, впрочем, часто не приходят — в результате люди вынуждены брать отпуск за свой счет или стоять в очередях к врачам. Такая ситуация сложилась, например, в Омске — люди толпятся в коридорах и сидят на ступеньках поликлиники, в Екатеринбурге очереди в поликлиники стоят даже на улице, аналогичная ситуация в Краснодаре и в Тольятти.