Больной, контактный, в карантине: кому полагается больничный и как его оформить

Заболеваемость коронавирусной инфекцией в России продолжает расти рекордными темпами — 4 февраля оперштаб сообщил о
Если у вас симптомы ОРВИ
Минздрав велит оставаться дома при любых признаках ОРВИ — симптомы ковида часто схожи с обычной простудой, и определить, чем именно вы болеете, можно только с помощью ПЦР-теста. Если у вас есть респираторные симптомы, то тест должны сделать бесплатно: это гарантирует соответствующее постановление Роспотребнадзора. Оформить больничный можно еще до получения результатов ПЦР-теста — ведь как-то нужно выполнять рекомендации Минздрава и сидеть дома.
Еще в начале пандемии правительство постановило, что при угрозе распространения заболеваний, представляющих опасность для окружающих, больничный можно оформить удаленно — с применением телемедицинских технологий. Минздрав недавно выпустил памятку, в которой уточняет, что для открытия листка нетрудоспособности достаточно позвонить в единую службу «122» или в поликлинику, к которой вы приписаны.
На практике, впрочем, всё не так радужно, как в документах Минздрава: пациенты жалуются, что по телефону 122 либо оформляют вызов врача, либо приглашают в поликлинику, несмотря на симптомы. Вызванные врачи, впрочем, часто не приходят — в результате люди вынуждены брать отпуск за свой счет или стоять в очередях к врачам. Такая ситуация сложилась, например, в Омске — люди толпятся в коридорах и сидят на ступеньках поликлиники, в Екатеринбурге очереди в поликлиники стоят даже на улице, аналогичная ситуация в Краснодаре и в Тольятти.
Если у вас положительный ПЦР-тест
Если тест вы сдавали в частном порядке, действия те же: звоним в поликлинику или по номеру 122 и надеемся, что это сработает. Если ПЦР-тест у вас в поликлинике и брали — удалось вызвать врача или попасть на прием — вам должны позвонить сами. Произойти это должно в течение двух суток: у лаборатории есть 24 часа на исследование и 24 часа на то, чтобы сообщить результат.
Если появляется одышка, учащение дыхания, чувство нехватки воздуха, боли за грудиной, стало трудно дышать или уровень сатурации падает ниже 94–95%, звонить нужно уже в скорую по номеру 103.
Если симптомы ОРВИ у члена семьи
В этом случае больничный не предусмотрен. Пока коронавирус не подтвержден ПЦР-тестом, вы не считаетесь контактным лицом.
Если больному члену семьи требуется уход, то вы можете оформить больничный. Правда, только если лечится он дома. И не дольше, чем на семь дней.
Если положительный ПЦР-тест у члена семьи
Теперь вы контактное лицо. Ваши действия зависят от того, есть ли у вас иммунитет. Привитым и переболевшим на карантин уходить не надо. Об этом на днях заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью РИА Новости. Если у вас нет никаких проявлений заболевания, просто продолжайте жить обычной жизнью.
Если вы не болели и не прививались, то придется идти на карантин. Его, кстати, недавно сократили — с 14 дней до 7. Объясняют это тем, что у штамма омикрон, который сейчас распространяется в России, совсем короткий скрытый период — меньше недели. Порядок оформления больничного тот же, что и в предыдущих случаях.
Если заболел ребенок
Зависит от возраста ребенка и его здоровья в целом. Обычно больничный по уходу за больным ребенком дают до его 15 лет, если ребенок инвалид или ВИЧ-инфицирован — до 18. Также до 18 лет можно оформить больничный, если болезнь ребенка связана с поствакцинальным осложнением, при злокачественных новообразованиях, включая злокачественные новообразования лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей. Листок нетрудоспособности оформляет лечащий врач ребенка.
Если школу или детский сад закрыли на карантин
И снова всё зависит от возраста ребенка, правда, ситуация здесь сложнее.
— Приказ Минздрава, который вступил в силу в 2022 году, предоставляет родителям возможность получить больничный лист при карантине, только если это дошкольное учреждение и ребенок до 7 лет, — говорит старший юрист «Легес Бюро», член Ассоциации юристов России Дмитрий Уваров. — Есть ситуации, когда ребенок уже достиг 7 лет, но он еще ходит в детский сад, или, наоборот, еще не достиг 7 лет, но уже зачислен в школу — в этом случае больничный по карантину не дается. Предполагается, что остальные дети могут справиться самостоятельно.
Листок нетрудоспособности по уходу за ребенком до 7 лет выдается лечащим врачом при предъявлении копии приказа дошкольной организации, где объявлен карантин.
СЮЖЕТ
Тем временем дети стали болеть ковидом всё чаще — об этом на днях заявил глава Минздрава Михаил Мурашко: сегодня каждому пятому пациенту с коронавирусом нет 18 лет. В России началась вакцинация подростков с 12 до 17 лет. До 14 лет прививку можно сделать с письменного согласия родителей, после подросток может принимать это решение уже самостоятельно. Подробнее о вакцине «Спутник М», которую разработали специально для детей старше 12 лет, мы писали в этом материале.