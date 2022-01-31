«Я просто где-то есть»: как живут люди с 2-4 работами. Сколько они получают и как борются с усталостью?

График строю так, чтобы утром из дома выходить не ранее 8 часов, а приходить не позднее 18. Понятно, что это не всегда выходит. В выходные стараюсь не выходить на работу. В таком режиме живу уже 2 года. Как-то пришлось уйти с единственной (на тот период) работы. Но меня попросили не увольняться, поэтому я устроился на вторую работу, а через время предложили еще одну. Стройками всегда занимался — так, для души.

Супруга постоянно предлагает бросить хоть одну работу, чтобы легче было. Но мне нравится. Иногда мы ходим в кино, но не часто. Недавно смотрел фильм «Где ты, Адам?» (документальный фильм о монахах восточного христианства. — Прим. ред), мне понравилось. Еще я мастерю из дерева светильники, резные рамки, мебель «под старину». Не пью, не курю, путешествую с семьей по нашей области и соседним областям. Просто сели и поехали, куда глаза глядят: нравится смотреть, как живут люди.

Выгорать мне не от чего. Я сам себе хозяин, никто не следит за мной, отпрашиваться не надо, к работе не привязан, да и потеря одной не особо меня расстроит. Думаю, что еще лет 5 поработаю, до тех пор, пока не подрастет младшая дочь. Вот тогда, думаю, найду себе работу без поездок по городу. Буду до пенсии работать за 30 тысяч и в ус не дуть. Хотя жена говорит, что ровно на попе не усижу, опять что-нибудь придумаю.