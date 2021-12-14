«На несколько процентов»: выясняем, кому из новосибирцев повысят зарплату в 2022 году

Кому повысят зарплату

Редакция НГС спросила у читателей, обещают ли им повысить зарплату. Ответили чуть больше 50 человек, большинство из которых не рассчитывают на рост своего заработка. Несколько участников опроса грустно пошутили про рост цен вместо зарплат. Лишь единицы сказали, что их зарплата вырастет, правда всего на несколько процентов, что будет почти незаметно. Многие даже не вспомнили, когда им повышали зарплату в последний раз, или называли смешные суммы: на 300, 500 или 700 рублей.



В крупных компаниях на вопрос НГС о повышении зарплат сотрудникам отвечали неохотно. В половине случаев от комментариев либо отказались, либо проигнорировали вопрос, сославшись на внутренние дела и корпоративные правила. Но несколько компаний всё же ответили — предсказуемо те, где повышение будет.



В Сбербанке заявили, что зарплату сотрудникам повышают хоть и ненамного, но регулярно.

— Руководство банка принимает решение о пересмотре вознаграждения сотрудников на ежегодной основе. Так в текущем году заработная плата в среднем была повышена на 6%. Что касается 2022 года, пересмотр условий труда уже заложен в бюджет, решение по сроку и размеру повышения заработной платы будет принято по итогам утверждения годового бизнес-плана, — ответили НГС в пресс-службе Сбербанка.

