«На несколько процентов»: выясняем, кому из новосибирцев повысят зарплату в 2022 году

В декабре всем нам традиционно придется потратиться, поэтому в январе жить будет веселее тем, кому накануне придет тринадцатая зарплата. Не меньше радости принесет и сообщение о повышении заработка. За последние два года компании не спешили с этим приемом стимулирования сотрудников — цифры в зарплатных квитках не менялись из-за пандемии и кризиса. Кому и насколько повезет в 2022 году с повышением зарплаты в Новосибирске, что ждет рынок труда и можно ли будет выгодно сменить работу — в материале НГС.
Кому повысят зарплату
Редакция НГС спросила у читателей, обещают ли им повысить зарплату. Ответили чуть больше 50 человек, большинство из которых не рассчитывают на рост своего заработка. Несколько участников опроса грустно пошутили про рост цен вместо зарплат. Лишь единицы сказали, что их зарплата вырастет, правда всего на несколько процентов, что будет почти незаметно. Многие даже не вспомнили, когда им повышали зарплату в последний раз, или называли смешные суммы: на 300, 500 или 700 рублей.
В крупных компаниях на вопрос НГС о повышении зарплат сотрудникам отвечали неохотно. В половине случаев от комментариев либо отказались, либо проигнорировали вопрос, сославшись на внутренние дела и корпоративные правила. Но несколько компаний всё же ответили — предсказуемо те, где повышение будет.
В Сбербанке заявили, что зарплату сотрудникам повышают хоть и ненамного, но регулярно.
— Руководство банка принимает решение о пересмотре вознаграждения сотрудников на ежегодной основе. Так в текущем году заработная плата в среднем была повышена на 6%. Что касается 2022 года, пересмотр условий труда уже заложен в бюджет, решение по сроку и размеру повышения заработной платы будет принято по итогам утверждения годового бизнес-плана, — ответили НГС в пресс-службе Сбербанка.
Каждый год зарплату индексируют и в ИКЕА. Кроме ежегодной индексации, зарплата пересматривается индивидуально каждому сотруднику его менеджером до двух раз в год.
— В этом году система пересмотра зарплаты останется без изменений. Процент повышения будет зависеть от вклада сотрудника в результат и выполнения поставленных перед ним задач, — ответили в пресс-службе ИКЕА-Новосибирск.
На 3,9% проиндексируют зарплаты чиновникам мэрии. На столько же с 1 октября выросла зарплата у работников Горэлектротранспорта. Через месяц, с 1 ноября, водителям троллейбусов и трамваев, а также кондукторам зарплату подняли еще на 5,8%.
Ждут повышений в областном правительстве.
— По информации Министерства труда и социального развития Новосибирской области, во исполнение статьи 134 Трудового кодекса РФ в целях обеспечения повышения уровня реального содержания заработной платы в связи с ростом потребительских цен на товары и услуги, заработная плата сотрудников исполнительных органов государственной власти Новосибирской области была увеличена на 3,9% с 1 октября 2021 года, — ответили на запрос НГС.
Кадровые аналитики сервиса по поиску работы «Зарплата.ру» отмечают, что положительная динамика по зарплатам наметилась в сфере ретейла. Это связано с приближением Нового года: в период праздничных распродаж растет покупательская способность, соответственно, нужно больше временного персонала.
Специалисты сервиса, проанализировав 3360 открытых вакансий в ретейле, выявили рост медианной зарплаты за год на 12% (срединная зарплата, при которой одна половина работников получает меньше этого уровня, а вторая половина — больше). Например, в декабре прошлого года средняя зарплата продавца была
Нужны почти все
Аналитики онлайн-платформы по поиску работы Hh.ru говорят, что в этом году в Новосибирской области, так же как и по всей России, наблюдается рекордный рост спроса на сотрудников: с начала года он вырос больше, чем в 2 раза.
— В то время как активность соискателей выросла в этом году в пределах 10%. Естественно, такой уровень «предложения» с большим трудом покрывает растущие потребности рынка. Следствие — тотальный дефицит кадров, — объясняют в Hh.ru.
По данным сервиса, в дефицитных сферах на одну вакансию приходится меньше одного потенциального кандидата. Одна из проблемных сфер в стране, в том числе в Новосибирской области, — рабочий персонал. Еще в девяти сферах (в том числе IT, строительство, продажи, гостинично-ресторанный бизнес, медицина) на одну вакансию приходится меньше двух кандидатов.
Перекос зарплат в такой ситуации — явление логичное, так как зарплата — один из главных параметров привлекательности работы. Поэтому компании, которые не могут предложить зарплату в рынке, будут испытывать проблемы с наймом персонала. К тому же, сейчас активизировались столичные компании, которые предлагают соискателям из регионов более конкурентную заработную плату.
Как рассказали НГС в Hh.ru, к концу 2020 года доля приглашений от работодателей из столицы выросла на 49%. Например, в сфере IT-компании за год москвичи отправили кандидатам из регионов больше трех миллионов приглашений. Чаще всего они зовут на работу специалистов из сферы информационных технологий, финансов, телекоммуникаций и связи, а также добывающей отрасли.
При наличии удаленки, когда соискателям проще перейти работать в московскую компанию, местным работодателям придется повышать зарплаты, чтобы не уступить конкурентам, говорит эксперт Hh.ru Лилия Эсауленко. Работодатели, хоть и осознали кризис на рынке, зарплаты повышать не спешат. По данным онлайн-платформы по поиску работы, заметнее всего выросли зарплаты в Москве (на 6%, средняя — почти 70 тысяч). В среднем по России зарплаты выросли на 4%, а в Сибирском федеральном округе — всего на 1%.
По собственному желанию
Необычную тенденцию заметили аналитики летом и осенью 2021 года, когда был пик увольнений по собственному желанию. Так, по данным экспертов Hh.ru, в Новосибирской области во втором квартале по этой причине уволились 61,4% сотрудников, 59% — в третьем.
— Это является рекордным показателем за всю историю наблюдений. Причины увольнений — личная неудовлетворенность уровнем зарплаты, атмосферой в коллективе, руководством и прочим, — объяснили специалисты. — У людей накопилась усталость, кто-то выгорел, с другой стороны, соискатели видят, что выбор работы растет, он большой, нет риска безработицы и можно выбирать более выгодные условия труда.
По мнению аналитиков, сейчас пружина начнет стремительно разжиматься, люди потянутся на рынок труда. При этом у работодателей растут риски потери персонала, если людям было некомфортно работать или у них была низкая зарплата. Главной причиной увольнения сотрудников по-прежнему является неудовлетворенность зарплатой.
Зарплата горожан
По данным Новосибирскстата, средняя зарплата в Новосибирской области в январе-сентябре составила
Объективнее выглядит медианная зарплата — срединная, при которой одна половина работников получает меньше этого уровня, а вторая половина — больше. Именно этот показатель использовала в своем недавнем исследовании о разнице доходов чиновников и обычных людей в России международная антикоррупционная организация «Трансперенси»*, опираясь на данные «Росстата» и «Декларатора». Так, медианный заработок жителя Новосибирской области составил 25 тысяч рублей, он почти в 4 раза меньше, чем в среднем у чиновников — 89 тысяч рублей.
Примерно эти данные подтвердил и августовский опрос читателей НГС: они признались, что зарабатывают в основном от 20 до 40 тысяч рублей. Между тем, недавно исследовательский центр SuperJob сообщил, что новосибирцы хотят зарабатывать не меньше 169 тысяч рублей в месяц — именно такая сумма позволит людям чувствовать себя комфортно в нынешних экономических и социальных условиях.
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