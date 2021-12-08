Новосибирские чиновники в среднем зарабатывают в 4 раза больше горожан: изучаем статистику

Медианное значение — это уровень, находящийся ровно посередине рассматриваемой выборки: 50% людей имеют доход больше этого числа, 50% — меньше. Экстремально высокие или низкие значения (в нашем случае — единичные примеры очень высоких или очень низких доходов) влияют на этот показатель меньше, чем на среднюю величину.



В Новосибирске в среднем чиновник зарабатывает в 4 раза больше обычного горожанина. Так, медианный доход чиновника в регионе составляет 89 тысяч рублей, а простого жителя — 25 тысяч. Похожая картина и в других сибирских городах: в Омске медианная зарплата чиновника вышла 83 тысячи, а горожанина — 22 тысячи, в Томске вышло соотношение 90 тысяч к 24.

Самый большой разрыв в доходах в Тыве и Ингушетии, где медианные доходы чиновников в семь и шесть раз выше медианных доходов по региону.