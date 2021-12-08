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Новосибирские чиновники в среднем зарабатывают в 4 раза больше горожан: изучаем статистику

Медианный доход чиновника в регионе составляет 89 тысяч рублей, а простого жителя — 25

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По словам экспертов, по такой статистике сложно делать выводы, так как многие люди получают доходы неофициально

По словам экспертов, по такой статистике сложно делать выводы, так как многие люди получают доходы неофициально

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Международная антикоррупционная организация «Трансперенси»* выпустила исследование о разнице доходов чиновников и обычных людей в России. Исследование основывается на базе данных «Декларатор» и расчетах Росстата.

В среднем по России медианный доход чиновника, обязанного отчитываться о доходах, за 2020 год, по данным «Декларатора», составил 82 тысячи рублей в месяц. Это в 3 раза выше медианного дохода гражданина страны, рассчитанного Росстатом за тот же период — 27 тысяч рублей в месяц, говорится в исследовании.

Медианное значение — это уровень, находящийся ровно посередине рассматриваемой выборки: 50% людей имеют доход больше этого числа, 50% — меньше. Экстремально высокие или низкие значения (в нашем случае — единичные примеры очень высоких или очень низких доходов) влияют на этот показатель меньше, чем на среднюю величину.

В Новосибирске в среднем чиновник зарабатывает в 4 раза больше обычного горожанина. Так, медианный доход чиновника в регионе составляет 89 тысяч рублей, а простого жителя — 25 тысяч. Похожая картина и в других сибирских городах: в Омске медианная зарплата чиновника вышла 83 тысячи, а горожанина — 22 тысячи, в Томске вышло соотношение 90 тысяч к 24.

Самый большой разрыв в доходах в Тыве и Ингушетии, где медианные доходы чиновников в семь и шесть раз выше медианных доходов по региону.

Авторы исследования учитывали доходы только тех чиновников, которые обязаны о них отчитываться. Всего было изучено 116 922 декларации со всей России. Чиновников более низкого уровня исследователи отнесли к среднестатистическим гражданам России.

По словам директора информационно-аналитического агентства «Центр деловой жизни» (ЦДЖ) Андрея Кузнецова, такие данные не могут показывать реальное положение вещей:

— Если я правильно понял описание исследования, здесь оценивается доход чиновников, занимающих руководящие посты и обязанных декларировать доходы и имущество. Это довольно незначительный процент от общего числа государственных и муниципальных служащих. И в целом неудивительно, что зарплата главы департамента или регионального министра в несколько раз выше средней зарплаты по региону. Доход губернатора и мэра формально может быть в 10 раз выше средней зарплаты. Отвечает ли разрыв в доходах представлениям о социальной справедливости? Сопоставьте круг обязанностей, нагрузки и персональной ответственности руководителя и среднего жителя региона.

Чиновников нужно мотивировать расти по карьерной лестнице, в том числе и рублем: многих пугают уголовные риски. Впрочем, среднюю зарплату по региону, как и по стране, вряд ли можно считать точной величиной, поскольку здесь не учтены выплаты в конвертах и прочие неофициальные доходы граждан. А у чиновников на высоких постах случаются незаконные доходы, порой всплывающие в уголовных делах. Так что говорить о реальном размере разрыва в доходах среднего обывателя и усредненного высокопоставленного чиновника можно лишь умозрительно, — рассуждает Андрей Кузнецов.

По данным Новосибирскстата, средняя зарплата в НСО в январе-сентябре 2021 года составила 44 291 рубль. Это в 4 раза меньше суммы, которую желают новосибирцы. По данным исследования SuperJob, идеальная зарплата для мужчин составила 203 тысячи, для женщин — 155 тысяч. Запросы молодых людей до 24 лет оказались скромнее, чем у людей постарше. Молодежи достаточно 126 тысяч рублей в месяц.

*Автономная некоммерческая организация «Центр антикоррупционных исследований и инициатив "Трансперенси Интернешнл-Р"» признана Минюстом РФ иностранным агентом. По закону мы обязаны это указывать.

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