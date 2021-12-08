Новосибирские чиновники в среднем зарабатывают в 4 раза больше горожан: изучаем статистику

Международная антикоррупционная организация «Трансперенси»* выпустила исследование о разнице доходов чиновников и обычных людей в России. Исследование основывается на базе данных «Декларатор» и расчетах Росстата.
В среднем по России медианный доход чиновника, обязанного отчитываться о доходах, за 2020 год, по данным «Декларатора», составил 82 тысячи рублей в месяц. Это в 3 раза выше медианного дохода гражданина страны, рассчитанного Росстатом за тот же период — 27 тысяч рублей в месяц, говорится в исследовании.
Медианное значение — это уровень, находящийся ровно посередине рассматриваемой выборки: 50% людей имеют доход больше этого числа, 50% — меньше. Экстремально высокие или низкие значения (в нашем случае — единичные примеры очень высоких или очень низких доходов) влияют на этот показатель меньше, чем на среднюю величину.
В Новосибирске в среднем чиновник зарабатывает в 4 раза больше обычного горожанина. Так, медианный доход чиновника в регионе составляет 89 тысяч рублей, а простого жителя — 25 тысяч. Похожая картина и в других сибирских городах: в Омске медианная зарплата чиновника вышла 83 тысячи, а горожанина — 22 тысячи, в Томске вышло соотношение 90 тысяч к 24.
Самый большой разрыв в доходах в Тыве и Ингушетии, где медианные доходы чиновников в семь и шесть раз выше медианных доходов по региону.
Авторы исследования учитывали доходы только тех чиновников, которые обязаны о них отчитываться. Всего было изучено
По словам директора информационно-аналитического агентства «Центр деловой жизни» (ЦДЖ) Андрея Кузнецова, такие данные не могут показывать реальное положение вещей:
— Если я правильно понял описание исследования, здесь оценивается доход чиновников, занимающих руководящие посты и обязанных декларировать доходы и имущество. Это довольно незначительный процент от общего числа государственных и муниципальных служащих. И в целом неудивительно, что зарплата главы департамента или регионального министра в несколько раз выше средней зарплаты по региону. Доход губернатора и мэра формально может быть в 10 раз выше средней зарплаты. Отвечает ли разрыв в доходах представлениям о социальной справедливости? Сопоставьте круг обязанностей, нагрузки и персональной ответственности руководителя и среднего жителя региона.
Чиновников нужно мотивировать расти по карьерной лестнице, в том числе и рублем: многих пугают уголовные риски. Впрочем, среднюю зарплату по региону, как и по стране, вряд ли можно считать точной величиной, поскольку здесь не учтены выплаты в конвертах и прочие неофициальные доходы граждан. А у чиновников на высоких постах случаются незаконные доходы, порой всплывающие в уголовных делах. Так что говорить о реальном размере разрыва в доходах среднего обывателя и усредненного высокопоставленного чиновника можно лишь умозрительно, — рассуждает Андрей Кузнецов.
По данным Новосибирскстата, средняя зарплата в НСО в январе-сентябре 2021 года составила
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