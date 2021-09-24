В Новосибирске вырос спрос на специалистов, которые работают с животными. Среди них ветеринарные консультанты, ассистенты ветврачей, зоотехники. Такие данные приводит исследовательский центр сервиса «Зарплата.ру».
За год число размещенных вакансий, которые предполагают работу с животными в Новосибирске, выросло на 15%. А зарплата специалистов в этой сфере в Новосибирске выросла в среднем на 12%.
На момент публикации в Новосибирске на сайте сервиса «Зарплата.ру» есть вакансия ветеринарного консультанта сети. Специалисту данного профиля предлагают зарплату от 37 тысяч до 54 тысяч рублей. Ассистенту ветеринарного врача-терапевта предлагают от 25 до 35 тысяч рублей. Зоотехникам сейчас также предлагают до 35 тысяч рублей.
В другой части России также вырос спрос на грумеров — специалистов по уходу за домашними животными.
— Грумер — относительно новая профессия для регионов, в большей степени эти специалисты востребованы в городах-миллионниках, где начали открываться груминг-салоны. Спрос на их услуги вырос в пандемию, когда люди были вынуждены оставаться дома и стали больше внимания уделять своим питомцам, — отметил руководитель департамента аналитики «Зарплата.ру» Юрий Михеев.
В данный момент в Новосибирске открытых вакансий для грумеров нет.
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