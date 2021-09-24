В Новосибирске вырос спрос на специалистов, которые работают с животными. Среди них ветеринарные консультанты, ассистенты ветврачей, зоотехники. Такие данные приводит исследовательский центр сервиса «Зарплата.ру».

За год число размещенных вакансий, которые предполагают работу с животными в Новосибирске, выросло на 15%. А зарплата специалистов в этой сфере в Новосибирске выросла в среднем на 12%.

На момент публикации в Новосибирске на сайте сервиса «Зарплата.ру» есть вакансия ветеринарного консультанта сети. Специалисту данного профиля предлагают зарплату от 37 тысяч до 54 тысяч рублей. Ассистенту ветеринарного врача-терапевта предлагают от 25 до 35 тысяч рублей. Зоотехникам сейчас также предлагают до 35 тысяч рублей.