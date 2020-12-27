Кто останется без выходного 31 декабря? Блицопрос новосибирских компаний и организаций

— Я пока в разъездах, на следующей неделе буду решать. И, скорее всего, все в компании будут работать, но не весь день и из дома — просто наведут порядок в делах, — рассказал директор digital-агентства «WOW» Николай Глухих.

— У нас пока никаких приказов не было. Скорее всего, 31 декабря будет рабочим днем, начальство ничего не говорит. Мы простые работники, но планируем уже 29 декабря закрывать план, чтобы не оставлять всё на последний день. Хотя бывает так, что заказ поступает в последний день, тогда будет необходимо всё подготовить, — рассказала читательница НГС Анна, которая работает на новосибирском производстве.

Сотрудники «Альфа-Банка» 31 декабря закончат работать на два часа раньше.

— Мы работаем, потому что мы системообразующий банк, и люди ведут операции, идут платежи, весь фронт работает по регламенту. В такое время приходит много клиентов. Такое ощущение, что все готовы до нового года переделать все дела. Так что мы все работаем. Все спокойно относятся к рабочему дню, потому что даже в период пандемии мы не прекращали работу. Для нас работать — это норма, — говорит Дарья Адамович, дивизиональный руководитель по маркетингу и коммуникациям АО «Альфа-Банк».