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Кто останется без выходного 31 декабря? Блицопрос новосибирских компаний и организаций

Губернатор рекомендовал всем сделать последний день года выходным. Как на это отреагировали работодатели

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Некоторые работодатели еще не приняли решение о графике работы <nobr class="_">31 декабря</nobr>. Но есть и те, кто уже пакует вещи в Шерегеш

Некоторые работодатели еще не приняли решение о графике работы 31 декабря. Но есть и те, кто уже пакует вещи в Шерегеш

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Новосибирские работодатели высказались о выходном 31 декабря 2020 года

На этой неделе Владимир Путин поддержал идею сделать 31 декабря выходным по всей России. Сразу после этого глава Новосибирской области Андрей Травников подписал документ, в котором рекомендовал органам власти и предпринимателям сделать этот день выходным. НГС узнал у руководителей и сотрудников новосибирских компаний, как они отреагировали на решение губернатора и кто будет работать 31 декабря. Некоторые уже пакуют вещи в Шерегеш, а другие пока не решили, отпускать своих сотрудников отдыхать или нет.

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— Я пока в разъездах, на следующей неделе буду решать. И, скорее всего, все в компании будут работать, но не весь день и из дома — просто наведут порядок в делах, — рассказал директор digital-агентства «WOW» Николай Глухих.

— У нас пока никаких приказов не было. Скорее всего, 31 декабря будет рабочим днем, начальство ничего не говорит. Мы простые работники, но планируем уже 29 декабря закрывать план, чтобы не оставлять всё на последний день. Хотя бывает так, что заказ поступает в последний день, тогда будет необходимо всё подготовить, — рассказала читательница НГС Анна, которая работает на новосибирском производстве.

Сотрудники «Альфа-Банка» 31 декабря закончат работать на два часа раньше.

— Мы работаем, потому что мы системообразующий банк, и люди ведут операции, идут платежи, весь фронт работает по регламенту. В такое время приходит много клиентов. Такое ощущение, что все готовы до нового года переделать все дела. Так что мы все работаем. Все спокойно относятся к рабочему дню, потому что даже в период пандемии мы не прекращали работу. Для нас работать — это норма, — говорит Дарья Адамович, дивизиональный руководитель по маркетингу и коммуникациям АО «Альфа-Банк».

В некоторых компаниях руководители уже решили, что 31 декабря обязательно дадут своим сотрудникам выходной.

— Мы с коллегами едем кататься в Шерегеш на сноубордах. Потому что мы так с ними договаривались, а не потому что нам разрешили. В прошлом году 31 декабря мы работали. Лично я работал и 1 января, и 2 января, чтобы в этом году у нас было больше ярких событий и побед. Я не верю, что за пару часов до большого праздника кто-то сосредоточится на обычных задачах. 31 декабря больше выхлопа будет от наведения порядка в файлах или проведения ретроспективы, — считает Семен Шперлинг, основатель студии Red Building.

В компании «2ГИС» 31 декабря тоже выходной — сотрудники будут отдыхать.

— Этот день у нас с момента основания компании обычно выходной, — рассказали в PR-службе «2ГИС».

Сотрудники одной из розничных сетей Новосибирска также успевают закончить свои дела до 31 декабря.

— У нас 31 декабря будет выходной, потому что сотрудники свои дела успеют завершить. Фактически у них уже не будет работы, — говорит руководитель розничной сети магазинов Вячеслав Каур.

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Директор новосибирского digital-агентства FINEPROMO Никита Маракасов объясняет, что с их графиком работы удалось освободить последний день 2020 года от работы.

— Мы отреагировали на это решение нейтрально. Наш режим остался бы прежним вне зависимости от решения губернатора. У нас гибкий график работы. В компании есть специалисты, которые просматривают рабочие процессы даже в выходной день. Поэтому для большинства из нас мало что поменяется. Мы стараемся ориентироваться на то, как будут работать люди. Поэтому 31 декабря каких-то важных запусков нет. Мы и до этого планировали 31 декабря особо не работать. Мы делаем интернет-маркетинг, у нас сквозная аналитика, платный трафик — это всё происходит бесконечно, мы контролируем только самые важные процессы. А обычная работа у нас и так не планировалась, — говорит директор FINEPROMO Никита Маракасов.

Сотрудники театров 31 декабря будут отдыхать, а вот актеры выйдут сцену.

— Это постановление для тех, кто работает в будние дни. А театр работает и в выходные, и в праздники. Театр для зрителей будет работать. Для внутреннего и административного состава театра в этот день — выходной, и, соответственно, для тех, у кого остались незаконченные дела, — всё как по распоряжению. Но на творческий состав это никак не влияет. У нас запланированы четыре спектакля на 31 декабря. И все праздники будем работать, за исключением 1 января, — рассказал пресс-секретарь театра «Красный факел» Артём Ревнев.

— У нас четыре производственные площадки, сотрудники трех линий будут отдыхать 31 декабря. Но производство будет работать, — пояснила пресс-секретарь компании по производству медицинских масок Argentera Medicals.

СЮЖЕТ

Новый год-2021

Практически по всей России губернаторы приняли решение сделать 31 декабря нерабочим днем — кто-то еще пару недель назад, а кто-то сразу после того, как эту идею поддержал Владимир Путин. Так или иначе, для большинства регионов последний день года стал выходным, но многие в этот день всё равно выйдут на работу. Мы разобрались, как работодатель должен оплатить этот день своим сотрудникам, — читайте, должна ли быть двойная оплата в этой день.

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губернаторвыходные и праздники
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