Кто останется без выходного 31 декабря? Блицопрос новосибирских компаний и организаций

Новосибирские работодатели высказались о выходном 31 декабря 2020 года
На этой неделе Владимир Путин поддержал идею сделать
— Я пока в разъездах, на следующей неделе буду решать. И, скорее всего, все в компании будут работать, но не весь день и из дома — просто наведут порядок в делах, — рассказал директор digital-агентства «WOW» Николай Глухих.
— У нас пока никаких приказов не было. Скорее всего,
Сотрудники «Альфа-Банка»
— Мы работаем, потому что мы системообразующий банк, и люди ведут операции, идут платежи, весь фронт работает по регламенту. В такое время приходит много клиентов. Такое ощущение, что все готовы до нового года переделать все дела. Так что мы все работаем. Все спокойно относятся к рабочему дню, потому что даже в период пандемии мы не прекращали работу. Для нас работать — это норма, — говорит Дарья Адамович, дивизиональный руководитель по маркетингу и коммуникациям АО «Альфа-Банк».
В некоторых компаниях руководители уже решили, что
— Мы с коллегами едем кататься в Шерегеш на сноубордах. Потому что мы так с ними договаривались, а не потому что нам разрешили. В прошлом году
В компании «2ГИС»
— Этот день у нас с момента основания компании обычно выходной, — рассказали в PR-службе «2ГИС».
Сотрудники одной из розничных сетей Новосибирска также успевают закончить свои дела до
— У нас 31 декабря будет выходной, потому что сотрудники свои дела успеют завершить. Фактически у них уже не будет работы, — говорит руководитель розничной сети магазинов Вячеслав Каур.
Директор новосибирского digital-агентства FINEPROMO Никита Маракасов объясняет, что с их графиком работы удалось освободить последний день
— Мы отреагировали на это решение нейтрально. Наш режим остался бы прежним вне зависимости от решения губернатора. У нас гибкий график работы. В компании есть специалисты, которые просматривают рабочие процессы даже в выходной день. Поэтому для большинства из нас мало что поменяется. Мы стараемся ориентироваться на то, как будут работать люди. Поэтому
Сотрудники театров
— Это постановление для тех, кто работает в будние дни. А театр работает и в выходные, и в праздники. Театр для зрителей будет работать. Для внутреннего и административного состава театра в этот день — выходной, и, соответственно, для тех, у кого остались незаконченные дела, — всё как по распоряжению. Но на творческий состав это никак не влияет. У нас запланированы четыре спектакля на
— У нас четыре производственные площадки, сотрудники трех линий будут отдыхать
СЮЖЕТ
Практически по всей России губернаторы приняли решение сделать