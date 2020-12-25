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Губернатор объявил 31 декабря выходным, а я работаю. Мне заплатят вдвойне?

Отвечают Роструд и юрист

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31 декабря по общему правилу остается обычным днем — не выходным и не праздничным

31 декабря по общему правилу остается обычным днем — не выходным и не праздничным

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Практически по всей России губернаторы приняли решение сделать 31 декабря нерабочим днем — кто-то еще пару недель назад, а кто-то сразу после того, как эту идею поддержал Владимир Путин. Так или иначе для большинства регионов последний день года стал выходным, но многие в этот день всё равно выйдут на работу. Разбираемся, как работодатель должен оплатить этот день своим сотрудникам.

Начнем с того, что указывать делать этот день выходным или нет главы регионов могут узкому кругу — некоторым госслужащим и бюджетникам. Всем остальным они могут только рекомендовать сделать этот день выходным для своих сотрудников, а решать уже будет работодатель.

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— 31 декабря может стать для работников нерабочим, если им будет предоставлен дополнительный день отдыха. Если такая инициатива исходит от работодателя, то он должен решить вопрос об оплате этого выходного дня. Это можно сделать путем издания локального нормативного акта, в котором следует предусмотреть, что предоставленный выходной день подлежит оплате, — сообщает Роструд.

Проще говоря, предоставленный выходной должен быть оплачен — отправить вас домой «за свой счет» работодатель может, только если вы сами об этом попросите по уважительной причине. То есть на вашей зарплате этот выходной сказаться не должен.

— Можно представить гипотетическую ситуацию, где работодатель сначала объявляет 31 декабря выходным, а потом выводит сотрудников на работу, — говорит юрист компании «Бенефактум» Артем Страшнов. — В таком случае да, это будет работа в нерабочий день, которая должна будет оплачиваться в двойном размере. Но такую ситуацию сложно представить, скорее, приказ будет сразу вынесен с указанием тех лиц, которые должны выйти на смену.

По словам юриста, даже если один отдел 31 декабря по решению работодателя отдыхает, сотрудники другого отдела той же компании могут работать и не получать за это двойной оплаты.

Еще одна деталь: в большинстве регионов власти просто поменяли местами рабочий день с выходным — за последний день года сотрудники бюджетных предприятий отработают 26 декабря, а в Москве мэр рекомендовал объявить 31 декабря «нерабочим днем с сохранением заработной платы». Таким образом, 31 декабря стал для некоторых днем, когда не нужно идти на работу, но не стал для всех остальных выходным или праздничным днем, за работу в которые полагается двойная ставка.

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