Губернатор объявил 31 декабря выходным, а я работаю. Мне заплатят вдвойне?

Практически по всей России губернаторы приняли решение сделать 31 декабря нерабочим днем — кто-то еще пару недель назад, а кто-то сразу после того, как эту идею поддержал Владимир Путин. Так или иначе для большинства регионов последний день года стал выходным, но многие в этот день всё равно выйдут на работу. Разбираемся, как работодатель должен оплатить этот день своим сотрудникам.



Начнем с того, что указывать делать этот день выходным или нет главы регионов могут узкому кругу — некоторым госслужащим и бюджетникам. Всем остальным они могут только рекомендовать сделать этот день выходным для своих сотрудников, а решать уже будет работодатель.

