Губернатор объявил 31 декабря выходным, а я работаю. Мне заплатят вдвойне?

Практически по всей России губернаторы приняли решение сделать
Начнем с того, что указывать делать этот день выходным или нет главы регионов могут узкому кругу — некоторым госслужащим и бюджетникам. Всем остальным они могут только рекомендовать сделать этот день выходным для своих сотрудников, а решать уже будет работодатель.
— 31 декабря может стать для работников нерабочим, если им будет предоставлен дополнительный день отдыха. Если такая инициатива исходит от работодателя, то он должен решить вопрос об оплате этого выходного дня. Это можно сделать путем издания локального нормативного акта, в котором следует предусмотреть, что предоставленный выходной день подлежит оплате, — сообщает Роструд.
Проще говоря, предоставленный выходной должен быть оплачен — отправить вас домой «за свой счет» работодатель может, только если вы сами об этом попросите по уважительной причине. То есть на вашей зарплате этот выходной сказаться не должен.
— Можно представить гипотетическую ситуацию, где работодатель сначала объявляет
По словам юриста, даже если один отдел
Еще одна деталь: в большинстве регионов власти просто поменяли местами рабочий день с выходным — за последний день года сотрудники бюджетных предприятий отработают