К черту платья: чем новосибирские компании заменяют корпоративы и кому пригрозил увольнением губернатор

В сентябре компании по традиции начали бронировать места для проведения корпоративов, повсюду началась реклама ресторанов «с веселой новогодней программой». Но уже скоро стало понятно, что Новый год в этом году будет совсем не таким, как раньше. И уж точно никто не думал, что регламент проведения новогодних корпоративов будут определять власти (что за антиутопия?). В зале не больше одного человека на 4 квадратных метра, праздник должен начаться не раньше 08:00 и закончиться не позже 00:00. В итоге компании придумали свои форматы корпоративных праздников — от уютных посиделок на своем рабочем месте до мастер-классов по макияжу. Чем запомнятся новогодние корпоративы 2020 года — в материале Анны Богдановой.
Всем разойтись до полуночи
В конце ноября в Новосибирске продлили режим повышенной готовности — областное правительство выкатило ряд ограничений при проведении новогодних праздников. Не будет массовых гуляний, всяких торжественных открытий. Кроме того, ввели ограничения по проведению корпоративов. То есть проводить можно, но чтобы в зале было не больше одного человека на четыре квадратных метра, но не больше 50 человек. Кроме того, праздник не может начинаться раньше 8 утра и заканчиваться позже полуночи. Новый год — праздник с волшебством, так что мало ли что может случиться, вдруг кто-то придет домой в одном ботинке.
Миллионы для вечеринок отдают на добро
Мы спросили у нескольких крупных компаний, будут ли они устраивать в этом году корпоратив для сотрудников. И если будут, то как?
Райффайзенбанк, например, рассказал, что деньги, которые компания сэкономила из-за пандемии на проведении «различных внутренних мероприятий, в том числе традиционных новогодних вечеринок для сотрудников по всей стране», потратят на благотворительность.
— Партнером акции стал сервис «Добро Mail.ru». Сумма пожертвований составит порядка 45 миллионов рублей. Все сэкономленные средства будут разделены поровну между сотрудниками банка, и в декабре каждый из них получит доступ к своему виртуальному счету на корпоративном портале, чтобы решить, на какие конкретно цели направить выделенную сумму. Специально для этого будет создан внутренний благотворительный маркетплейс, где можно будет адресно помочь детям, взрослым, пожилым людям, животным, а также окружающей среде, — рассказали в пресс-службе Райффайзенбанка.
В компании объяснили, что вообще-то не хотели лишать людей праздника, но делать счастливее других — это верный способ почувствовать себя счастливее. Тем более из-за пандемии многие фонды лишились пожертвований.
Госслужащие идут домой
В мэрии Новосибирска рассказали, что у них ничего не будет, и на всякий случай напомнили о том, что бюджетные деньги на это не тратятся.
— На корпоративные мероприятия сотрудников мэрии города Новосибирска средства бюджета города никогда не предусматривались. Мэрия не организовывает проведение новогодних корпоративных мероприятий для сотрудников мэрии, — ответили в пресс-центре.
А губернатор Андрей Травников вообще пригрозил госслужащим, которых застукают на подпольных корпоративах.
— До меня доходят сигналы, что некоторые наши учреждения общепита и развлекательные организации планируют организовывать подпольные новогодние вечеринки, — сообщил Андрей Травников. — Такие предприниматели облегчат работу надзорных органов: Роспотребнадзора, Минпромторга, МВД. Обращаюсь ко всем моим коллегам по органам власти. Мы две недели назад обсуждали, чтобы мы в первую очередь демонстрировали соблюдение всех необходимых мероприятий. Заранее предупреждаю, если кто-то из госслужащих в ходе рейдовой работы попадется на незаконной вечеринке, то последствия будут очень негативные, вплоть до увольнения сотрудника.
Так что поосторожнее с «Инстаграмом», если вдруг решите публично вспомнить какой-нибудь прошлогодний корпоратив.
Что задумали крупные компании
В компании 2ГИС напомнили о присоединении к Сберу и о том, что в 2020 году сотрудники научились работать на удаленке.
— Чтобы все наши сотрудники окунулись в атмосферу праздника и почувствовали, что за их спиной стоит огромная команда, мы придумали новый формат новогоднего праздника. Покажем фильм, в котором вместе подводим итоги года работы 2ГИС, — мы заранее сняли его, а затем поздравим друг друга с наступающим в прямой трансляции, — рассказала директор по персоналу 2ГИС Екатерина Шахова. — Также мы традиционно украсили офисы компании к Новому году, готовим подарки сотрудникам и представим серию онлайн- и офлайн- тематических мастер-классов.
В офлайн-формате пройдут мастер-классы по рождественскому декору, а в онлайн-режиме запланирован мастер-класс по новогоднему макияжу от одной из сотрудниц. Кроме того, в программе новогоднего корпоратива 2ГИС магический мастер-класс (так и называется — магический) на тему «Как ставить цели на Новый год».
А вот в пресс-службе Сбербанка ответили сдержанно — в этом году не будут проводить офлайн централизованных новогодних корпоративов и новогодних мероприятий для детей сотрудников.
В пресс-службе ВТБ кратко ответили, что тоже не будут проводить общекорпоративного новогоднего мероприятия.
В Новосибирске празднуют Новый год больше, чем по России
По данным службы исследований российской онлайн-платформы по поиску работы и сотрудников «HeadHunter Сибирь», 24% работающих жителей Новосибирской области сообщили, что корпоратив у них в компаниях проводить все-таки будут. Это почти в два раза больше, чем в среднем по России.
Больше половины жителей области (54%) заявили, что корпоратива у них не будет. По стране этот показатель — 62%, предоставили данные в HeadHunter.
В подвешенном состоянии (то есть пока не знают, ждать или нет вечеринку) — 23% жителей.
— Самых строгих правил в вопросах корпоративов в этом году придерживаются компании из профсферы «Безопасность» (70% участников опроса, работающих в этой сфере, подтвердили, что у них в этом году компания не собирает сотрудников для празднования нового года). А вот среди компаний из сферы «Добыча сырья» больше всего подтвердивших, что у них корпоратив будет, несмотря ни на что (20%), — подсчитали в HeadHunter.
Из числа опрошенных новосибирских компаний 57% ответили, что не делают корпоратив именно из-за эпидемии коронавируса. 43% не проводили корпоративы и до пандемии. Кстати, в топе отказавшихся от корпоративов в этом году — компании из сферы «Банки, инвестиции, лизинг».
Подарки хоть будут?
По информации платформы «HeadHunter Сибирь», 37% работающих жителей Новосибирской области сказали, что подарки у них на работе дарить вообще не принято. 30% сотрудников дарят друг другу подарки по желанию (кстати, больше всего таких ответов было среди госслужащих).
16% играют в «Тайного Санту» (когда сотрудники вытягивают бумажки с фамилиями коллег, которым нужно подарить подарок). «Тайного Санту» любят специалисты сферы «Маркетинг, реклама, PR».
Подарки от начальства получают лишь 8% жителей области. И 7% опрошенных рассказали, что в их компаниях все дарят подарки всем. При выборе подарка коллеге большинство опрошенных (39%) укладываются в сумму 500–1000 рублей.
Согласен на премию
13-я зарплата, наверное, самый желанный подарок для сотрудников компаний. По данным службы исследований Hh.ru, половина жителей НСО (49%) не получает годовых премий в принципе и не получит их в этом году. Примерно такие же показатели по всей стране.
А вот 7% новосибирцев уверены, что им выплатят премию в полном размере, 2% тоже получат премию, но сумма будет меньше, чем обычно. По данным HeadHunter, самая поощряемая сфера по итогам года — «Добыча сырья» и госслужащие. Будет или нет премия по итогам года, пока не знают 38% опрошенных.
И еще несколько ссылок для тех, кто готовится к празднику
Сколько стоит встретить Новый год за городом и есть ли еще свободные места — обзор НГС.
Пять интересных вариантов коттеджей и самые смешные правила для вечеринок (если они еще есть).
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