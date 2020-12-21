К черту платья: чем новосибирские компании заменяют корпоративы и кому пригрозил увольнением губернатор

Всем разойтись до полуночи



В конце ноября в Новосибирске продлили режим повышенной готовности — областное правительство выкатило ряд ограничений при проведении новогодних праздников. Не будет массовых гуляний, всяких торжественных открытий. Кроме того, ввели ограничения по проведению корпоративов. То есть проводить можно, но чтобы в зале было не больше одного человека на четыре квадратных метра, но не больше 50 человек. Кроме того, праздник не может начинаться раньше 8 утра и заканчиваться позже полуночи. Новый год — праздник с волшебством, так что мало ли что может случиться, вдруг кто-то придет домой в одном ботинке.



Миллионы для вечеринок отдают на добро



Мы спросили у нескольких крупных компаний, будут ли они устраивать в этом году корпоратив для сотрудников. И если будут, то как?



Райффайзенбанк, например, рассказал, что деньги, которые компания сэкономила из-за пандемии на проведении «различных внутренних мероприятий, в том числе традиционных новогодних вечеринок для сотрудников по всей стране», потратят на благотворительность.

