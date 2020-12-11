«У всех кредиты, ипотеки». Сокращенные сотрудники «Сибмоста» остались без денег и обратились в прокуратуру

Сокращённые сотрудники «Сибмоста» обратились в прокуратуру
Бывшие работники новосибирской компании «Сибмост» рассказали, что им отказываются выплачивать положенную при сокращении компенсацию. Об этом в редакцию НГС сообщили сразу несколько человек.
— Не выплачивают пособия, более того, оставшиеся сотрудники не получили зарплату за октябрь. Причем перспектив никаких нет. Я разговаривала с конкурсным управляющим (скриншот переписки есть в распоряжении редакции НГС), он говорит, что денег нет. Поэтому производство не ведется. Первые сокращения начались в сентябре, когда уже прошла апелляция и суд повторно подтвердил, что компания вступила в стадию банкротства. И начались сокращения. Первые 9–10 человек уволили 9 сентября. Сегодня работает около 10 человек: бухгалтерия, кадры и несколько юристов. Остальные сотрудники, которых сократили в ноябре, не получили зарплату. Никакие пособия по сокращению не платят. И мне точно также третий месяц ничего не платят, — рассказала одна из бывших сотрудниц предприятия.
Компенсацию после сокращения, по ее словам, им должны были платить три месяца.
В эту пятницу, 11 декабря, сокращенные сотрудники направили коллективную жалобу в прокуратуру Железнодорожного района (копия обращения есть в редакции НГС). Письмо, по словам одного из подписавшихся Евгения Пивнева, поддержали более 50 человек.
— На сегодняшний день, 11 декабря 2020 года, у НФ АО «Сибмост» образовалась задолженность по выплатам при сокращении численности перед сотрудниками МО-38 за два и более месяцев, — говорится в тексте жалобы.
Евгений Пивнев уточнил, что некоторым после сокращения все же выплатили пособия за один месяц:
— За первый месяц. Я не знаю, со всеми или нет рассчитались, но за второй и третий — тишина. И ничего не обещают. У всех кредиты, ипотеки. Люди в шоке. Заявляют, что могут вообще не рассчитаться. Мол, денег нет, — рассказал Евгений Пивнев.
Представитель конкурсного управляющего по банкротству Александр Бекк сообщил журналисту НГС, что не может комментировать ситуацию с выплатами. В справочной линии «Сибмоста» сказали, что смогут ответить на вопросы о выплатах только на личной встрече с конкурсным управляющим.
В апреле субподрядчик Восточного обхода, которому задолжали 6 миллионов рублей, обвинил «Сибмост» в создании фирм-прокладок и написал жалобы президенту и следователям. Новосибирскую компанию «Сибмост» признали банкротом в мае 2020 года. Дело о признании компании несостоятельной открыли в 2016 году, а в мае 2019 года в компании ввели процедуру.