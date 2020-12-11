«У всех кредиты, ипотеки». Сокращенные сотрудники «Сибмоста» остались без денег и обратились в прокуратуру

Бывшие работники новосибирской компании «Сибмост» рассказали, что им отказываются выплачивать положенную при сокращении компенсацию. Об этом в редакцию НГС сообщили сразу несколько человек.

— Не выплачивают пособия, более того, оставшиеся сотрудники не получили зарплату за октябрь. Причем перспектив никаких нет. Я разговаривала с конкурсным управляющим (скриншот переписки есть в распоряжении редакции НГС), он говорит, что денег нет. Поэтому производство не ведется. Первые сокращения начались в сентябре, когда уже прошла апелляция и суд повторно подтвердил, что компания вступила в стадию банкротства. И начались сокращения. Первые 9–10 человек уволили 9 сентября. Сегодня работает около 10 человек: бухгалтерия, кадры и несколько юристов. Остальные сотрудники, которых сократили в ноябре, не получили зарплату. Никакие пособия по сокращению не платят. И мне точно также третий месяц ничего не платят, — рассказала одна из бывших сотрудниц предприятия.