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«У всех кредиты, ипотеки». Сокращенные сотрудники «Сибмоста» остались без денег и обратились в прокуратуру

Некоторые не получили зарплату за последние месяцы работы

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«Сибмост» признали банкротом этой весной. Первых сотрудников начали сокращать в сентябре&nbsp;

«Сибмост» признали банкротом этой весной. Первых сотрудников начали сокращать в сентябре 

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Сокращённые сотрудники «Сибмоста» обратились в прокуратуру

Бывшие работники новосибирской компании «Сибмост» рассказали, что им отказываются выплачивать положенную при сокращении компенсацию. Об этом в редакцию НГС сообщили сразу несколько человек.

— Не выплачивают пособия, более того, оставшиеся сотрудники не получили зарплату за октябрь. Причем перспектив никаких нет. Я разговаривала с конкурсным управляющим (скриншот переписки есть в распоряжении редакции НГС), он говорит, что денег нет. Поэтому производство не ведется. Первые сокращения начались в сентябре, когда уже прошла апелляция и суд повторно подтвердил, что компания вступила в стадию банкротства. И начались сокращения. Первые 9–10 человек уволили 9 сентября. Сегодня работает около 10 человек: бухгалтерия, кадры и несколько юристов. Остальные сотрудники, которых сократили в ноябре, не получили зарплату. Никакие пособия по сокращению не платят. И мне точно также третий месяц ничего не платят, — рассказала одна из бывших сотрудниц предприятия.

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Компенсацию после сокращения, по ее словам, им должны были платить три месяца.

В эту пятницу, 11 декабря, сокращенные сотрудники направили коллективную жалобу в прокуратуру Железнодорожного района (копия обращения есть в редакции НГС). Письмо, по словам одного из подписавшихся Евгения Пивнева, поддержали более 50 человек.

— На сегодняшний день, 11 декабря 2020 года, у НФ АО «Сибмост» образовалась задолженность по выплатам при сокращении численности перед сотрудниками МО-38 за два и более месяцев, — говорится в тексте жалобы.

Евгений Пивнев уточнил, что некоторым после сокращения все же выплатили пособия за один месяц:

— За первый месяц. Я не знаю, со всеми или нет рассчитались, но за второй и третий — тишина. И ничего не обещают. У всех кредиты, ипотеки. Люди в шоке. Заявляют, что могут вообще не рассчитаться. Мол, денег нет, — рассказал Евгений Пивнев.

Представитель конкурсного управляющего по банкротству Александр Бекк сообщил журналисту НГС, что не может комментировать ситуацию с выплатами. В справочной линии «Сибмоста» сказали, что смогут ответить на вопросы о выплатах только на личной встрече с конкурсным управляющим.

В апреле субподрядчик Восточного обхода, которому задолжали 6 миллионов рублей, обвинил «Сибмост» в создании фирм-прокладок и написал жалобы президенту и следователям. Новосибирскую компанию «Сибмост» признали банкротом в мае 2020 года. Дело о признании компании несостоятельной открыли в 2016 году, а в мае 2019 года в компании ввели процедуру.

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банкротствопособиесокращения
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