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Главного бухгалтера СО РАН уволили за то, что она привлекла к работе фирму своего зятя

Прокуратура отчиталась, какие еще коррупционные нарушения выявили в Новосибирске

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Трудовой договор с главным бухгалтером расторгли в ноябре этого года

Трудовой договор с главным бухгалтером расторгли в ноябре этого года

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Главбуха СО РАН уволили за коррупцию в Новосибирске

По требованию новосибирской прокуратуры уволили главного бухгалтера СО РАН — женщина привлекла к работе мужа своей дочери.

— По результатам рассмотрения представления прокуратуры уволен главный бухгалтер федерального учреждения СО РАН, который не принял меры по урегулированию конфликта интересов, не направил уведомление о личной заинтересованности и возможном конфликте интересов при согласовании соглашения с адвокатским бюро, руководителем которого является супруг ее дочери, — сообщили в прокуратуре Новосибирска.

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В ведомстве также рассказали, что за 2017–2019 годы выявили 116 коррупционных нарушений среди полицейских — они предоставили недостоверные сведения о доходах и имуществе:

— По фактам выявленных нарушений прокуратурой Новосибирска внесено представление, нарушения устранены.

Недавно прокуратура Новосибирской области обязала мэрию отремонтировать один из старейших мостов города.

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коррупцияпрокуратура
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