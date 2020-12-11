Главного бухгалтера СО РАН уволили за то, что она привлекла к работе фирму своего зятя

Главбуха СО РАН уволили за коррупцию в Новосибирске
По требованию новосибирской прокуратуры уволили главного бухгалтера
— По результатам рассмотрения представления прокуратуры уволен главный бухгалтер федерального учреждения
В ведомстве также рассказали, что за 2017–2019 годы выявили 116 коррупционных нарушений среди полицейских — они предоставили недостоверные сведения о доходах и имуществе:
— По фактам выявленных нарушений прокуратурой Новосибирска внесено представление, нарушения устранены.
Недавно прокуратура Новосибирской области обязала мэрию отремонтировать один из старейших мостов города.