Прокуратура завела дело на руководство крупного завода после публикации НГС

На гендиректора новосибирского завода «Тяжстанкогидропресс» завели административное дело из-за нарушения трудового законодательства. Проверка, как сообщили в пресс-службе прокуратуры, началась после публикаций в СМИ.

— Жалобы работников акционерного общества в прокуратуру не поступали, однако, как показала проверка, по состоянию на 3 декабря 2020 года предприятие не выплатило за октябрь свыше 2 миллионов рублей заработной платы 129 сотрудникам, — рассказали в ведомстве.



В ноябре на заводе также была многомиллионная задолженность перед 246 работниками. Кроме того, во время проверки выяснилось, что и в сентябре на предприятии нарушались сроки выплаты зарплаты, а некоторым выдавали зарплату меньше МРОТа.