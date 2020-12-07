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Прокуратура завела дело на руководство крупного завода после публикации НГС

Рабочим месяцами не платили зарплату. А потом им сообщили о серьезном сокращении штата

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На заводе несколько месяцев были перебои с выплатой зарплаты

На заводе несколько месяцев были перебои с выплатой зарплаты

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Прокуратура проверила «Тяжстанкогидропресс» после публикаций СМИ

На гендиректора новосибирского завода «Тяжстанкогидропресс» завели административное дело из-за нарушения трудового законодательства. Проверка, как сообщили в пресс-службе прокуратуры, началась после публикаций в СМИ.

— Жалобы работников акционерного общества в прокуратуру не поступали, однако, как показала проверка, по состоянию на 3 декабря 2020 года предприятие не выплатило за октябрь свыше 2 миллионов рублей заработной платы 129 сотрудникам, — рассказали в ведомстве.

В ноябре на заводе также была многомиллионная задолженность перед 246 работниками. Кроме того, во время проверки выяснилось, что и в сентябре на предприятии нарушались сроки выплаты зарплаты, а некоторым выдавали зарплату меньше МРОТа.

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— В связи с этим прокуратура внесла и. о. гендиректора ПАО «Тяжстанкогидропресс» представление об устранении нарушений закона, в отношении него возбудила административное дело за нарушение трудового законодательства (по части 6 статьи 5.27 КоАП РФ), — сообщили в ведомстве.

Сейчас прокуратура проверяет соблюдение порядка сокращения работников.

В ноябре НГС рассказывал о тяжелой ситуации на заводе. Рабочим без предупреждения не выплатили часть заплаты, а затем заявили о сокращении четверти сотрудников. Тогда гендиректор предприятия Анатолий Олейников был на больничном и не стал комментировать ситуацию. Прокомментировал ситуацию по телефону замгендиректора Александр Журавлёв. Он объяснил проблемы с выплатой зарплат маленьким объемом заказов заводу. По его словам, «количество заказов не позволяет кормить такое количество людей».

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заводпрокуратура
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