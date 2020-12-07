Прокуратура завела дело на руководство крупного завода после публикации НГС

Прокуратура проверила «Тяжстанкогидропресс» после публикаций СМИ
На гендиректора новосибирского завода «Тяжстанкогидропресс» завели административное дело из-за нарушения трудового законодательства. Проверка, как сообщили в пресс-службе прокуратуры, началась после публикаций в СМИ.
— Жалобы работников акционерного общества в прокуратуру не поступали, однако, как показала проверка, по состоянию на 3 декабря 2020 года предприятие не выплатило за октябрь свыше 2 миллионов рублей заработной платы 129 сотрудникам, — рассказали в ведомстве.
В ноябре на заводе также была многомиллионная задолженность перед 246 работниками. Кроме того, во время проверки выяснилось, что и в сентябре на предприятии нарушались сроки выплаты зарплаты, а некоторым выдавали зарплату меньше МРОТа.
— В связи с этим прокуратура внесла
Сейчас прокуратура проверяет соблюдение порядка сокращения работников.
В ноябре НГС рассказывал о тяжелой ситуации на заводе. Рабочим без предупреждения не выплатили часть заплаты, а затем заявили о сокращении четверти сотрудников. Тогда гендиректор предприятия Анатолий Олейников был на больничном и не стал комментировать ситуацию. Прокомментировал ситуацию по телефону замгендиректора Александр Журавлёв. Он объяснил проблемы с выплатой зарплат маленьким объемом заказов заводу. По его словам, «количество заказов не позволяет кормить такое количество людей».