Таксисты говорят: необыкновенная история узбека, у которого не было денег на воду, но он сумел купить квартиру

Я из Узбекистана. Возле моего дома виноград растет. Вышел утром — сорвал с куста. Сладкий. Длинный. «Дамские пальчики» называется. Совсем не такой, как сюда привозят. Сюда везут зеленый.



А в конце улицы у нас пекли хлеб. Купил лепешку с утра — и ешь свежую. Я пекарь. Работаю пекарем 15 лет. Я пеку хлеб, не лепешки, белый хлеб могу, бородинский. Живу в России уже 5 лет. Дома за час работы я получал 200–250 рублей, а здесь можно 1200.



Сначала я жил в Киргизии, но зарплата была маленькая, и мы с женой решили открыть свою пекарню. Купили оборудование. Ночью пекли хлеб, а утром развозили. Получалось 12 тысяч в месяц. Этого не хватало, поэтому я раздал клиентов и уехал сюда.



Здесь мне пообещали зарплату 1000–1200 в час. Я так обрадовался! Думал, будем работать с женой и хорошо зарабатывать. Но человек полагает, а Бог располагает. Кто же знал, что ее на пятом месяце беременности не возьмут работать. Мне было легче, я сюда как будто из Киргизии приехал — оформляться намного проще. А она из Узбекистана. 25 тысяч потратить пришлось на документы.

