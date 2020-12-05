Таксисты говорят: необыкновенная история узбека, у которого не было денег на воду, но он сумел купить квартиру

Пекарь из Узбекистана заработал на квартиру в Новосибирске
В поисках лучшей жизни в Россию часто переезжают люди из Центральной Азии. Они меняют теплый климат на возможность зарабатывать лучше, чем у себя на родине. И некоторые из них подкупают своей целеустремленностью и работоспособностью. Героя этой истории встретила в такси журналист НГС Елена Гурьянова. Он давно живет в Новосибирске, хорошо говорит по-русски и не отчаивается, даже если не хватает денег. Далее — его рассказ от первого лица.
— Видите, деревья у дороги растут? — спрашивает меня водитель такси, кивая на неухоженные кусты. — А в моем городе так растут абрикосы. Можно остановиться и сорвать. Просто так растут. Ничего делать не надо.
Я из Узбекистана. Возле моего дома виноград растет. Вышел утром — сорвал с куста. Сладкий. Длинный. «Дамские пальчики» называется. Совсем не такой, как сюда привозят. Сюда везут зеленый.
А в конце улицы у нас пекли хлеб. Купил лепешку с утра — и ешь свежую. Я пекарь. Работаю пекарем 15 лет. Я пеку хлеб, не лепешки, белый хлеб могу, бородинский. Живу в России уже 5 лет. Дома за час работы я получал 200–250 рублей, а здесь можно 1200.
Сначала я жил в Киргизии, но зарплата была маленькая, и мы с женой решили открыть свою пекарню. Купили оборудование. Ночью пекли хлеб, а утром развозили. Получалось 12 тысяч в месяц. Этого не хватало, поэтому я раздал клиентов и уехал сюда.
Здесь мне пообещали зарплату 1000–1200 в час. Я так обрадовался! Думал, будем работать с женой и хорошо зарабатывать. Но человек полагает, а Бог располагает. Кто же знал, что ее на пятом месяце беременности не возьмут работать. Мне было легче, я сюда как будто из Киргизии приехал — оформляться намного проще. А она из Узбекистана. 25 тысяч потратить пришлось на документы.
Когда родилась дочка, у нас такие тяжелые времена были. Я приехал в роддом, а мне говорят — купи воды и памперсы. Я вышел, в карман — а там всего 37 рублей. 37 рублей! Это ведь только на проезд до дома.
Утром надо было доехать до работы, а денег нет. Я стоял караулил маршрутку с водителем-узбеком. Думал, попрошу очень подвезти, помочь. А как назло переполненные шли или водители русские. Так замерз! А в итоге сел в маршрутку с братом моего одноклассника!
На работе мне дали аванс 5 000. И так быстро я его потратил. Купил конвертик на выписку. Дочка родилась на 8-м месяце, поэтому жена еще месяц в больнице лежала — а это еще деньги. А взять неоткуда. Вспомнил про телевизор за 30 тысяч — продал его знакомому за 13 тысяч.
Жену забирал из роддома — пришлось ехать на автобусе и трамвае с пересадками. Она только родила, ребенок совсем маленький, а мы в автобусе и трамвае. Так мне стало обидно за жену! Очень трудно было. У ребенка из одежды была только одна кофточка — если промокнет, голенькая у нас лежала.
Жена вышла на работу, когда дочке было 3 месяца. Я ей там соорудил коробочку. Она у нас молодец — только поесть просила и дальше лежала спокойно.
Русские тратят всё, пропивают, а мы с женой копили. Например, 20 тратили, а 40 откладывали. И вот она копила, а я от нее отдельно еще копил, она не знала, и в Узбекистане кое-что осталось. Сначала купил машину — она так обрадовалась!
А потом как-то я попросил ее посчитать наши сбережения и говорю: «Прибавляй вот эту цифру с телефона, сколько там видишь?» А там было 657 тысяч. А она же не знала, что я отдельно копил. Говорит, 65 тысяч. Я говорю: «Какие 65, получше посмотри». Господи, как же она обрадовалась! Купили квартиру на Затулинке за миллион двести.
Завтра день рождения у меня, послезавтра у нее, а еще у нас годовщина.
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