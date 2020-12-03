Город безработных: как увольняют людей (никаких сокращений и выплат) и какие вакансии есть на рынке

Сегодняшнюю ситуацию на рынке труда называют «напряженной». Этот термин использовала начальник управления занятости Минтруда и социального развития Новосибирской области Ольга Лаврова на недавней пресс-конференции. Коэффициент этой самой напряженности, по ее словам, — сейчас 2.



— То есть 2 занятых гражданина приходится на одну заявленную в службу занятости вакансию, — объяснила она.

Новосибирская область всегда была трудонедостаточным регионом, который был готов принимать квалифицированных сотрудников. Поэтому эти 2 единицы для нас являются показателем ухудшения ситуации на рынке труда. В прошлые годы он не превышал единицы.



Ольга Лаврова подчеркнула, что здесь стоит еще учесть то, что из-за пандемии коронавируса в регионе осталось гораздо меньше трудовых мигрантов.



По официальной статистике, сейчас в Новосибирской области 74,2 тысячи безработных. В начале июня было 45,9 тысячи безработных. Людей продолжают увольнять, несмотря на плато и незначительное смягчение ограничений.

