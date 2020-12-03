Город безработных: как увольняют людей (никаких сокращений и выплат) и какие вакансии есть на рынке

В Новосибирске насчитали 74 тысячи безработных
Пандемия коронавируса потянула за собой спад экономики: режим самоизоляции перетряхнул бизнес, некоторые сферы (развлечения, спорт, общепит) «встали» почти на полгода. Распоряжения президента сохранить всем зарплату на период всеобщей самоизоляции вызвали недоумение у предпринимателей. Тысячи простых работников попали в волну увольнений и сокращений. Минтруд фиксирует рост безработицы, а вот официальных сокращений, по официальной статистике, почему-то оказалось меньше, чем в 2019 году. Сколько безработных в Новосибирске, что требовать от работодателя, который решил вас уволить, и в каких профессиях сейчас дефицит кадров — разбираемся вместе с НГС.
Статистика
Сегодняшнюю ситуацию на рынке труда называют «напряженной». Этот термин использовала начальник управления занятости Минтруда и социального развития Новосибирской области Ольга Лаврова на недавней пресс-конференции. Коэффициент этой самой напряженности, по ее словам, — сейчас 2.
— То есть 2 занятых гражданина приходится на одну заявленную в службу занятости вакансию, — объяснила она.
Новосибирская область всегда была трудонедостаточным регионом, который был готов принимать квалифицированных сотрудников. Поэтому эти 2 единицы для нас являются показателем ухудшения ситуации на рынке труда. В прошлые годы он не превышал единицы.
Ольга Лаврова подчеркнула, что здесь стоит еще учесть то, что из-за пандемии коронавируса в регионе осталось гораздо меньше трудовых мигрантов.
По официальной статистике, сейчас в Новосибирской области 74,2 тысячи безработных. В начале июня было 45,9 тысячи безработных. Людей продолжают увольнять, несмотря на плато и незначительное смягчение ограничений.
Уровень официальной безработицы — 5,2% от численности рабочей силы. Эта цифра ни о чём не скажет, если не сравнить ее с прошлым годом, когда еще не было никакого коронавируса и его последствий.
По информации министерства, в декабре 2019 года уровень официальной безработицы был всего 0,9% (то есть почти в пять раз меньше, чем сейчас). В декабре прошлого года в регионе было зарегистрировано 12,8 тысячи безработных людей (практически в 6 раз ниже, чем сегодня).
Сокращения или увольнение «по собственному»?
Пандемия коронавируса встряхнула бизнес в плохом смысле слова. Многие компании закрылись, сотрудники остались на улице. В октябре представители крупных торговых центров перечислили десятки фирм, которые вышли из числа арендаторов, так как не смогли выжить в ситуации пандемии. В торговом центре «Калина», например, закрылся кинотеатр «Седьмое небо», входящий в сеть «Мир Кино». Из-за отсутствия прибыли в течение нескольких месяцев владельцы кинотеатра элементарно не смогли заплатить аренду. В сфере общепита закрылись более 30 заведений.
— Конечно, это не так драматично выглядит, как в других странах, но она растет, — сказал Путин о безработице в России еще в июне, когда прогнозировал, что пик придется на третий квартал года.
По официальной статистике, возможно, это действительно не выглядит так драматично. В ответе на запрос НГС по количеству сокращенных региональное Министерство труда и соцразвития сообщило лишь о незначительных колебаниях по сравнению с прошлым годом. И даже о положительной динамике.
Так, по официальным данным, за два осенних месяца (в сентябре — октябре) о планируемом сокращении заявили 172 организации Новосибирской области. Они планируют сократить 1151 работника. Это в 2,3 раза меньше, чем на тот же период прошлого года: в сентябре — октябре 2019 года 189 организаций заявили о сокращении 2657 работников.
Если брать статистику с начала года, за 10 месяцев 2020 года в регионе сократили 3307 человек. Это всего лишь на 0,2% больше, чем за 10 месяцев прошлого года (3299 человек).
Но это именно официальная статистика, когда работодатель делает всё по закону — с уведомлениями сотрудника, уведомлениями службы занятости, выплатой компенсаций.
Как могут уволить?
— В службу занятости работодатели должны сообщать о сокращении за
Ликбез для сотрудников компаний, которые могут попасть под сокращение, — актуальная тема уже полгода. Весной НГС публиковал подробную инструкцию, как вести себя сотрудникам, которых решили уволить.
Первое, что нужно знать: по закону уволить быстро (ты уволен, выйди и закрой дверь) работодатель не может. Сначала он должен издать приказ, уведомить службу занятости, предупредить работников о сокращении под подпись. Всё это должно быть оформлено не позднее двух месяцев до момента сокращения.
До истечения этого срока трудовой договор могут расторгнуть с письменного согласия работника и с выплатой ему компенсации в размере среднего заработка.
— В период временной нетрудоспособности и отпуска увольнение по инициативе работодателя запрещено. Больничный могут выдавать до 12 месяцев. Есть такие заболевания. Но даже в этом случае оснований для увольнения нет, — рассказывала юрист Юлия Севастьянова. — Остаться без работы сотрудник может, если компания прекратит свое существование. Он сам напишет заявление об увольнении или уволится по соглашению сторон.
И что делать? Куда идти работать?
В качестве так называемого оздоровления ситуации на рынке труда государство решило выдать субсидии компаниям, которые возьмут на работу сокращенных сотрудников, сообщила начальник управления занятости Министерства труда и социального развития Новосибирской области Ольга Лаврова.
— В наш адрес обратились 154 работодателя на возмещение расходов по оплате 701 работника. Общая сумма заявок — около 22 миллионов рублей. Но пока деньги никто не получил. Сейчас идут процедуры по проверке заявок, ее обоснованности, правомерности. Кому захотят, Минтруд заключит соглашение, и деньги направят на возмещение расходов, — уточнила она.
По словам Ольги Лавровой, 109 миллионов рублей государство потратит на профобучение и дополнительное профессиональное образования соискателей. Для людей предпенсионного возраста больше 90 направлений, самые популярные — повар, парикмахер, библиотекарь, бухгалтер. Примерно тот же набор направлений для обучения — молодые мамы с детьми-дошкольниками. На сегодняшний день в службе занятости порядка 39 тысяч вакансий.
Где не хватает кадров
По информации агентства «HeadHunter Сибирь», в этом году самая жесткая нехватка специалистов сейчас — в сфере медицины, фармацевтики. На каждую размещенную вакансию в этих сферах приходится в лучшем случае один специалист.
— В НСО дефицит медиков выше, чем в среднем по России, где индекс в медицинской сфере составляет 1,8 (индекс HeadHunter показывает, сколько в данный момент человек претендуют на одну вакансию в профессиональных областях, рассчитывается через отношение количества активных резюме к вакансиям), что тоже очень мало, но всё же ситуация чуть более благополучная, чем в нашем регионе, — рассказали в пресс-службе агентства.
В регионе не хватает рабочих, специалистов по строительству и недвижимости — на одну вакансию приходится полтора резюме. В этом же списке отрасль «ИТ, интернет, телеком» — на одну вакансию претендует меньше двух человек.
— Для сравнения, средний показатель конкуренции в НСО — 4,9 резюме на вакансию, такое количество специалистов претендует в среднем на одно предложение о работе в нашем регионе, — уточнили в пресс-службе «HeadHunter Сибирь». — Данный показатель считается нормальным для рынка труда: при таком соотношении работодатели в целом не испытывают серьезных проблем с подбором кадров, а соискатели могут достаточно быстро найти новую работу. Однако ситуация заметно отличается в зависимости от конкретной профессии.
Самые востребованные профессии в период пандемии
По информации «HeadHunter Сибирь», с марта по ноябрь работодатели чаще всего искали специалистов для сферы продаж (24% от всех размещенных в Новосибирской области вакансий на hh.ru). Больше всего специалистов набирали в розничную торговлю.
Второе по количеству вакансий направление — ИТ, интернет, телеком, доля открытых вакансий за весну — осень здесь составила 14%. Самые востребованные специалисты — программисты, разработчики, инженеры и менеджеры по управлению проектами.
Третье место в этом топе — сфера медицины (12%), искали прежде всего лечащих врачей и узких специалистов, а также младший медицинский персонал.
Четвертое — пятое место занимают сферы «Производство» и «Рабочий персонал» — доля предложений о работе составила по 10% в каждой. Если смотреть по отраслям, то больше всего персонал для производства искали и нанимали в пищевой промышленности, машиностроении, металлургии. Самые востребованные рабочие специальности — грузчики, комплектовщики заказов, слесари, разнорабочие, перечислили в пресс-службе «HeadHunter Сибирь».
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