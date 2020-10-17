Я устал, я ухожу: как выбрать выгодный отпуск в 2021 году

Правительство вчера наконец-то утвердило календарь выходных и праздников на 2021 год, а это значит, что уже можно неспешно планировать свой отдых. Тем более что по закону работодатель должен до конца года утвердить график отпусков в компании. Многие организации идут навстречу сотрудникам и разрешают двигать отпуск даже потом, но делать это никто не обязан.



Если начальство уже предлагает вам задуматься о предстоящем отдыхе, а вы не можете определиться, мы вам поможем. Вместе с HR-экспертом мы нарисовали календарь, в котором отмечены месяцы, выгодные по деньгам и по времени.

