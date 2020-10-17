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Я устал, я ухожу: как выбрать выгодный отпуск в 2021 году

Планируйте отдых так, чтобы не потерять ни в деньгах, ни во времени

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Календарь выходных на 2021 год готов, можно поразмыслить над отпуском с выгодой

Календарь выходных на 2021 год готов, можно поразмыслить над отпуском с выгодой

Правительство вчера наконец-то утвердило календарь выходных и праздников на 2021 год, а это значит, что уже можно неспешно планировать свой отдых. Тем более что по закону работодатель должен до конца года утвердить график отпусков в компании. Многие организации идут навстречу сотрудникам и разрешают двигать отпуск даже потом, но делать это никто не обязан.

Если начальство уже предлагает вам задуматься о предстоящем отдыхе, а вы не можете определиться, мы вам поможем. Вместе с HR-экспертом мы нарисовали календарь, в котором отмечены месяцы, выгодные по деньгам и по времени.

Выбрать время отпуска нужно уже сейчас — графики должны быть составлены до конца года

Выбрать время отпуска нужно уже сейчас — графики должны быть составлены до конца года

Если хотите выиграть в деньгах, то запомните: чем меньше в месяце праздничных дней, тем больше денег вы получите. Поэтому самыми выгодными месяцами в году для этого будут апрель, июль, август, сентябрь и октябрь. По дням самыми оптимальными будут январь и май.

Как рассчитываются отпускные, кто может взять часть отдыха деньгами и что делать, если отдыхать вы не собираетесь, мы рассказывали раньше. А как выглядит календарь выходных и праздников в 2021 году, смотрите ниже.

Сохраните этот календарь, чтобы планировать отпуска и поездки на дачу

Сохраните этот календарь, чтобы планировать отпуска и поездки на дачу

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