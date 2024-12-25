На Байкале под лёд ушёл внедорожник — водитель погиб

В Мухорском заливе на Малом Море Байкала под лёд ушёл внедорожник. Водитель погиб. Ему было 47 лет, сообщается 24 декабря в Telegram-канале ГУ МЧС по Иркутской области.
Мужчина выехал на лёд, толщина которого не превышала 10 сантиметров, несмотря на запрещающие знаки. Внедорожник затонул в 600 метрах от берега.
Тело погибшего подняли на поверхность спасатели Байкальского поисково-спасательного отряда.
МЧС напоминает, что выезд автомобилей на лёд разрешен только на официально открытых ледовых переправах. Таких в регионе на сегодня только 10.
Ранее в Первомайском районе Новосибирска под лед провалился 86-летний рыбак.