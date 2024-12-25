НедвижимостьЗнакомстваПогодаФорумыТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютТуризм
NGS
Погода

Сейчас-18°C

Сейчас в Новосибирске
Погода-18°

пасмурно, без осадков

ощущается как -21

1 м/c,

ю-в.

 772мм 85%
Подробнее
0 Пробки
USD 99,87
EUR 104,23
Урезают кредитки
Охота на подарки
Дорожают перелёты
Как накопить на мечту
Маршрут для каникул по сказкам
Элитная башня с коврами
Происшествия На Байкале под лёд ушёл внедорожник — водитель погиб

На Байкале под лёд ушёл внедорожник — водитель погиб

Толщина льда в месте провала не превышает 10 сантиметров

426
1 комментарий

На Байкале под лёд ушёл внедорожник — водитель погиб

Источник:

В Мухорском заливе на Малом Море Байкала под лёд ушёл внедорожник. Водитель погиб. Ему было 47 лет, сообщается 24 декабря в Telegram-канале ГУ МЧС по Иркутской области.

Мужчина выехал на лёд, толщина которого не превышала 10 сантиметров, несмотря на запрещающие знаки. Внедорожник затонул в 600 метрах от берега.

Машина провалилась в 600 метрах от берега

Источник:

Тело погибшего подняли на поверхность спасатели Байкальского поисково-спасательного отряда.

МЧС напоминает, что выезд автомобилей на лёд разрешен только на официально открытых ледовых переправах. Таких в регионе на сегодня только 10.

Ранее в Первомайском районе Новосибирска под лед провалился 86-летний рыбак.

Главные новости Новосибирска и страны — в телеграм-канале NGS.RU
ПО ТЕМЕ
Ольхонский район Автомобиль провалился под лед Утонул человек МЧС Байкал
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
1
Гость
53 минуты
По данным UN в России будут жить больше 200 миллионов.
Читать все комментарии
Форумы
ТОП 5
Мнение
«После боя курантов — поножовщина, затем — отравления салатами»: фельдшер скорой — о работе в праздники, зарплате и пациентах
Анонимное мнение
Мнение
«Никто нас не зомбировал»: почему Новый год для многих — это американское кино и откуда берётся праздничное настроение
Анонимное мнение
Мнение
«Больше запретов — больше произвола»: в Шерегеше придумали спецслужбу для слежки за инструкторами и туристами — что с ней не так
Анонимное мнение
Мнение
«Украла у меня 107 часов»: как корреспондент чуть не утонул в игре Baldur’s Gate 3
Кирилл Митин
Корреспондент
Мнение
Нужно ли «обезжиривать» новогоднее меню? Развеиваем мифы об оливье и селедке под шубой
Анонимное мнение
Рекомендуем
Знакомства

Виктор,66

Masha,30

Игорь,45

ОЛЕГ,65

Татьяна,43

Юлия,34

Начать знакомиться
Объявления

разнорабочие грузчики бригада

2 500 ₽

Качественные москитные сетки от производителя

800 ₽

Купим вывезем чугунные батареи (радиаторы) б/у и ванны

1 000 ₽

Добавить объявление