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Происшествия Брат и двое маленьких сестер погибли на пожаре в Алтайском крае из-за удлинителя

Брат и двое маленьких сестер погибли на пожаре в Алтайском крае из-за удлинителя

За утро многодетная семья потеряла сразу троих детей

451
3 комментария

Пожар произошел ранним утром

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Ранним утром 24 декабря в селе Дружба Алейского района случился пожар в двухквартирном доме. Как сообщили в пресс-службе регионального МЧС, в пожаре погибло трое детей.

По данным ведомства, возгорание началось из-за короткого замыкания в удлинителе, в который было воткнуто много вилок. Родители сами вызвали пожарных.

Мужчина и женщина вместе с 16-летним сыном и 12-летней дочерью успели выбраться из дома через окно. Однако позже девочка скончалась. Еще двое детей — 22-летний сын и 14-летняя дочь — из дома не выбрались. Родителей и их единственного выжившего ребенка госпитализировали.

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В настоящее время пожарные ликвидировали возгорание. На месте работало 20 сотрудников МЧС. Площадь возгорания составила 75 «квадратов». Сейчас на месте работают специалисты пожарной лаборатории. Они установят точную причину ЧП.

Следователи возбудили уголовное дело по статье 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам). Сейчас они устанавливают все обстоятельства смерти молодого человека и девочек-подростков, отметили в СУ СК по Алтайскому краю.

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Прокурор Алтайского края Антон Герман также поручил провести проверку. Территориальный прокурор проверит исполнение законодательства о безнадзорности несовершеннолетних. Кроме того, в надзорном ведомстве поставили на контроль ход расследования уголовного дела, сообщили в краевой прокуратуре.

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Ранее под Новосибирском в сгоревшей бане нашли тело мужчины. Инцидент произошел в поселке Воробьевском.

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Алтайский край Алейский район Пожар ЧП Смерть Дети
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Комментарии
3
Гость
55 минут
Здешние иноагенты рады таким новостям, ведь хорошего не пишут никогда!
Гость
44 минуты
Мажоры сельские плодились, аж на 75 квадратах! Неплохо так! В городе 75 лет горбатиться на трёх работах, чтоб выплатить за 20 квадратов крохотной студии в человейники. Наверное, маслом сливочным торговали по 1299 р. или яйцами фэрмэрскими, с Алтая, по 249 р. Плохая карма. Жили по модному принципу: человек человеку - волк.
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