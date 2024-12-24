НедвижимостьЗнакомстваПогодаФорумыТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютТуризм
NGS
Погода

Сейчас-16°C

Сейчас в Новосибирске
Погода-16°

ясная погода, без осадков

ощущается как -20

1 м/c,

ю-в.

 772мм 85%
Подробнее
3 Пробки
USD 101,61
EUR 105,25
Урезают кредитки
Охота на подарки
Дорожают перелёты
Как накопить на мечту
Маршрут для каникул по сказкам
Элитная башня с коврами
Происшествия Выехал на встречку: смертельное ДТП произошло на Чуйском тракте — фото с места аварии

Выехал на встречку: смертельное ДТП произошло на Чуйском тракте — фото с места аварии

Авария произошла в Черепановском районе

1 927
10 комментариев

Обстоятельства аварии устанавливаются

Источник:

В Новосибирской области 24 декабря произошло смертельное ДТП на Чуйском тракте. Как сообщили в областной ГАИ, авария произошла в Черепановском районе.

— 46-летний мужчина за рулем «ВАЗ 2109» ехал по Чуйскому такту в сторону Барнаула. По предварительным данным, водитель выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Great Wall, за рулем которого был 74-летний сибиряк, — пояснили в инспекции.

Машины откинуло в сторону

Источник:

В результате аварии травмы получила 66-летняя пассажирка Great Wall, пассажир «ВАЗа», на вид 25 лет, скончался в больнице. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее в Новосибирске оказалось перекрыто Толмачёвское шоссе. Всему виной ДТП, которое произошло на дороге. Как сообщают очевидцы, недалеко от остановки электрички Пригородный Простор столкнулись фура и минивэн.

Главные новости Новосибирска и страны — в телеграм-канале NGS.RU
ПО ТЕМЕ
ДТП Чуйский тракт Новосибирск
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY1
Удивление
SURPRISED3
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD1
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
10
Татьяна 53
28 минут
Соболезнование родным.
American Bear
28 минут
А Hover поди и восстановить можно
Читать все комментарии
Форумы
ТОП 5
Мнение
«Государство тратит на нефтяников триллионы». Эксперт жестко ответил ФАС из-за спора о цене бензина
Анонимное мнение
Мнение
Очередная новогодняя солянка? Какими получились «Елки-11» с турецкой звездой и «уральским пельменем»
Дарья Костомина
Редактор раздела «Культура»
Мнение
«Больше запретов — больше произвола»: в Шерегеше придумали спецслужбу для слежки за инструкторами и туристами — что с ней не так
Анонимное мнение
Мнение
«После боя курантов — поножовщина, затем — отравления салатами»: фельдшер скорой — о работе в праздники, зарплате и пациентах
Анонимное мнение
Мнение
«Украла у меня 107 часов»: как корреспондент чуть не утонул в игре Baldur’s Gate 3
Кирилл Митин
Корреспондент
Рекомендуем
Знакомства

Игорь,45

ОЛЕГ,65

Татьяна,43

Юлия,34

Светлана,63

Денис,21

Начать знакомиться
Объявления

разнорабочие грузчики бригада

2 500 ₽

Качественные москитные сетки от производителя

800 ₽

Купим вывезем чугунные батареи (радиаторы) б/у и ванны

1 000 ₽

Добавить объявление