Выехал на встречку: смертельное ДТП произошло на Чуйском тракте — фото с места аварии

Обстоятельства аварии устанавливаются Источник: ГАИ по НСО











В Новосибирской области 24 декабря произошло смертельное ДТП на Чуйском тракте. Как сообщили в областной ГАИ, авария произошла в Черепановском районе.

— 46-летний мужчина за рулем «ВАЗ 2109» ехал по Чуйскому такту в сторону Барнаула. По предварительным данным, водитель выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Great Wall, за рулем которого был 74-летний сибиряк, — пояснили в инспекции.

Машины откинуло в сторону Источник: ГАИ по НСО











В результате аварии травмы получила 66-летняя пассажирка Great Wall, пассажир «ВАЗа», на вид 25 лет, скончался в больнице. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.