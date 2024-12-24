Выехал на встречку: смертельное ДТП произошло на Чуйском тракте — фото с места аварии

В Новосибирской области 24 декабря произошло смертельное ДТП на Чуйском тракте. Как сообщили в областной ГАИ, авария произошла в Черепановском районе.
— 46-летний мужчина за рулем «ВАЗ 2109» ехал по Чуйскому такту в сторону Барнаула. По предварительным данным, водитель выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Great Wall, за рулем которого был 74-летний сибиряк, — пояснили в инспекции.
В результате аварии травмы получила 66-летняя пассажирка Great Wall, пассажир «ВАЗа», на вид 25 лет, скончался в больнице. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.
Ранее в Новосибирске оказалось перекрыто Толмачёвское шоссе. Всему виной ДТП, которое произошло на дороге. Как сообщают очевидцы, недалеко от остановки электрички Пригородный Простор столкнулись фура и минивэн.