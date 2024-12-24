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Происшествия Направил пистолет и угнал машину: новосибирца отправили в СИЗО за нападение на таксиста

Направил пистолет и угнал машину: новосибирца отправили в СИЗО за нападение на таксиста

Нарушителя задержали в двух километрах от места угона

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30 комментариев

Сибиряк залез в незапертый автомобиль

Источник:

22-летний новосибирец напал на таксиста и угнал его машину в Калининском районе Новосибирска. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по региону. Инцидент произошел рано утром 16 декабря.

Водитель такси спал на пассажирском сиденье своего автомобиля в одном из дворов. Машина при этом была не заперта. Молодой злоумышленник сел на водительское место, направил на таксиста, предположительно, травматический пистолет и заставил его выйти на улицу. После этого нарушитель угнал автомобиль.

Таксист срочно обратился в полицию. Сотрудники ДПС обнаружили машину на автозаправке в двух километрах от места угона.

— Автоинспекторы подошли к этому автомобилю и потребовали от находившегося за его рулем мужчины выйти. Тот сначала замешкался и заблокировал водительскую дверь, однако вскоре сам вышел из транспортного средства, — отметили в МВД.

У подозреваемого изъяли пистолет и патроны, которые направили на экспертизу. В отношении сибиряка возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 162 УК РФ «Разбой с применением оружия». На время расследования его заключили в СИЗО.

Ранее сообщалось о другом инциденте с такси в Калининском районе  — тело водителя обнаружили в его автомобиле.

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Такси Нападение Травмат Угон МВД Новосибирск
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Комментарии
30
урлулуу
1 час
Че вобще мозгов нет у человека? Это кем надо быть,что бы просто так,на ровном месте поднять себе срок?!!! Люди отупели!!!
Гость
1 час
Таксисты конечно "Затейники" с открытыми дверями спать, могли и изнасиловать "Ваше Сиятельство" и даже не понял бы, теперь наркоманы шустрые, водителя конторской машины всегда спрашиваю, "почему с открытыми дверями спишь в машине?" Улыбается. наверное скучно живёт...
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