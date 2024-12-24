Появились фото с места ЧП в «Европейском береге»: на стройке погибли двое

Рабочие упали с крыши Источник: Прокуратура Новосибирской области











В Новосибирской области СК по региону возбудили уголовное дело из-за смерти двух рабочих. Сегодня, 24 декабря, около 11:00 два сотрудника подрядной организации упали со строящегося здания в ЖК «Европейский берег».

СК по Новосибирской области возбудил дело по части 3 статьи 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц).

Сейчас на месте происшествия работают следователи и прокуроры. Проводятся следственные действия и устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

На месте работает Прокуратура Новосибирской области Источник: Прокуратура Новосибирской области











В пресс-службе Прокуратуры Новосибирской области уточнили, что трагедия произошла на улице Владимира Заворного, дом 29. Прокурор по Октябрьскому району начал проверку, в ходе которого будет дана оценка соблюдению норм охраны труда и правил безопасности при ведении работ.