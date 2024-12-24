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Происшествия Появились фото с места ЧП в «Европейском береге»: на стройке погибли двое

Появились фото с места ЧП в «Европейском береге»: на стройке погибли двое

После происшествия возбудили уголовное дело

2 637
8 комментариев

Рабочие упали с крыши

Источник:

В Новосибирской области СК по региону возбудили уголовное дело из-за смерти двух рабочих. Сегодня, 24 декабря, около 11:00 два сотрудника подрядной организации упали со строящегося здания в ЖК «Европейский берег».

СК по Новосибирской области возбудил дело по части 3 статьи 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц).

Сейчас на месте происшествия работают следователи и прокуроры. Проводятся следственные действия и устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

На месте работает Прокуратура Новосибирской области

Источник:

В пресс-службе Прокуратуры Новосибирской области уточнили, что трагедия произошла на улице Владимира Заворного, дом 29. Прокурор по Октябрьскому району начал проверку, в ходе которого будет дана оценка соблюдению норм охраны труда и правил безопасности при ведении работ.

Как сообщают местные жители, это именно тот угол, где в прошлом году упал кран и погибла женщина. Две недели назад Октябрьский районный суд приговорил к двум годам условно виновного в падении строительного крана.

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Новосибирск СК Прокуратура Рабочие
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Комментарии
8
Drakonn
21 минута
этот дом одно большое нарушение! (строить капитальные сооружения ближе 150м от береговой линии нельзя). Тк что ожидать соблюдения законодательства в прочих вопросах не приходится
Гость
39 минут
А где такая улица?
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