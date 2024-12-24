«Высовывались в окно»: маленькие дети устроили опасные игры на подоконнике — видео спасения

Соседи испугались за детей и вызвали помощь Источник: Густаво Зырянов / NGS.RU











В Новосибирске спасателям пришлось залезть в квартиру через окно из-за двух детей. Инцидент произошел сегодня, 24 декабря, в доме на улице Станционной.

— Очевидцы сообщили, что в открытом окне второго этажа заметили двух маленьких детей, которые гуляли по подоконнику и высовывались наружу, — говорится в телеграм-канале «Спасатели МАСС». — Также заявитель отметил, что они стучались в двери, но никто не открывал.

Спасателям пришлось забираться в квартиру по лестнице.

Разбираться в ситуации теперь будет полиция Источник: Спасатели МАСС / Telegram

В квартире были двое детей двух и трех лет. Мама в это время спала в соседней комнате с трехмесячным младенцем. Её и детей передали сотрудникам полиции.