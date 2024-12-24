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Происшествия «Высовывались в окно»: маленькие дети устроили опасные игры на подоконнике — видео спасения

«Высовывались в окно»: маленькие дети устроили опасные игры на подоконнике — видео спасения

Мама в это время спала в соседней комнате

1 375
7 комментариев

Соседи испугались за детей и вызвали помощь

Источник:

В Новосибирске спасателям пришлось залезть в квартиру через окно из-за двух детей. Инцидент произошел сегодня, 24 декабря, в доме на улице Станционной.

— Очевидцы сообщили, что в открытом окне второго этажа заметили двух маленьких детей, которые гуляли по подоконнику и высовывались наружу, — говорится в телеграм-канале «Спасатели МАСС». — Также заявитель отметил, что они стучались в двери, но никто не открывал.

Спасателям пришлось забираться в квартиру по лестнице.

Разбираться в ситуации теперь будет полиция

Источник:

В квартире были двое детей двух и трех лет. Мама в это время спала в соседней комнате с трехмесячным младенцем. Её и детей передали сотрудникам полиции.

Главные новости Новосибирска и страны — в телеграм-канале NGS.RU

Ранее спасателям пришлось помогать сибирячке, которая чуть не осталась без пальца из-за взбесившегося блендера.

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Комментарии
7
Татьяна 53
8 минут
так и детей бы проспала
Гость
35 минут
мда... рожают как из автомата и не печалятся...
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