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Происшествия В Новосибирске нашли тело убитого таксиста — у него было ранение в грудь

В Новосибирске нашли тело убитого таксиста — у него было ранение в грудь

Следователи расследуют уголовное дело

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16 комментариев

МВД проводит оперативно-розыскные мероприятия

Источник:

Вечером 22 декабря в Новосибирске нашли тело 55-летнего водителя такси. Об этом сообщил РЕН ТВ со ссылкой на собственный источник. Уточняется, что у мужчины было ранение в груди.

— Убитого таксиста 1969 года рождения обнаружили в автомобиле Hyundai Solaris, припаркованном на улице Макаренко, — сообщает источник РЕН ТВ.

По его данным, по подозрению в убийстве задержали 41-летнего жителя поселка Ордынское. Возбуждено уголовное дело.

В пресс-службе регионального СК НГС сообщили, что расследование уголовного дела продолжается.

— В настоящий момент сотрудниками полиции проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий, — добавили в пресс-службе МВД по региону.

Если вам известна личность убитого или подозреваемого, вам известны обстоятельства происшествия, свяжитесь с редакцией НГС.

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Ранее в Новосибирской области умер бывший высокопоставленный силовик Андрей Андреев.

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Комментарии
17
Гость
41 минута
Вот, безопасный город, а вы ворчите.
БАРМАЛЕЙ КОЛЯ
22 минуты
Город начали наполнять маргиналы, похоже им там кушать совсем нечего стало, роются по помойкам, ходят с странными сумками, куда они девают найденное в помойках, похоже на площади Калинина продают.
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