В Новосибирске нашли тело убитого таксиста — у него было ранение в грудь

Вечером 22 декабря в Новосибирске нашли тело 55-летнего водителя такси. Об этом сообщил РЕН ТВ со ссылкой на собственный источник. Уточняется, что у мужчины было ранение в груди.
— Убитого таксиста 1969 года рождения обнаружили в автомобиле Hyundai Solaris, припаркованном на улице Макаренко, — сообщает источник РЕН ТВ.
По его данным, по подозрению в убийстве задержали 41-летнего жителя поселка Ордынское. Возбуждено уголовное дело.
В пресс-службе регионального СК НГС сообщили, что расследование уголовного дела продолжается.
— В настоящий момент сотрудниками полиции проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий, — добавили в пресс-службе МВД по региону.
Ранее в Новосибирской области умер бывший высокопоставленный силовик Андрей Андреев.