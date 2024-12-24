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Происшествия «Зачем ее держат вообще?»: учительницу томской школы обвинили в избиении ребенка с аутизмом

«Зачем ее держат вообще?»: учительницу томской школы обвинили в избиении ребенка с аутизмом

Полиция и прокуратура проводят проверку

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Инцидент произошел в школе № 7

Источник:

Учительница колпашевской школы № 7 якобы ударила ребенка с аутизмом. Видео, на котором женщина уверенно подходит к мальчику и замахивается на него, появилось в паблике «Подслушано в Колпашево».

По словам автора поста и видеоролика, инцидент произошел в школе № 7 города Колпашево.

На кадрах видно, что мальчик сначала сильно кричит и замахивается на учительницу портфелем, после этого женщина идет в его сторону и замахивается в ответ. На этом моменте видеоролик обрывается.

Источник:

Автор поста отмечает, что у школьника, которого якобы ударила педагог, диагностированный аутизм.

— Вот вам идеальная 7-я школа, учительница бьет ребёнка с аутизмом. Зачем ее держат вообще? И руководству пофиг. Ребёнок итак больной и они должны по другому себя вести с ним. Изверги, — указано в подписи к видео.

Журналист NGS70.RU попытался связаться с директором колпашевской школы № 7 Инной Жуковой, но в приемной нам сообщили, что сейчас женщина находится на совещании, поэтому прокомментировать инцидент сможет позже.

Полиция и прокуратура проводят проверку произошедшего.

Ранее в Алтайском крае в рубцовской школе № 18 мужчина, предположительно охранник, дважды ударил и пнул девочку-подростка. Ролик, на котором видно, как взрослый применяет насилие к ребенку, опубликовали в одной из соцсетей.

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