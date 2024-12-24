«Зачем ее держат вообще?»: учительницу томской школы обвинили в избиении ребенка с аутизмом

Учительница колпашевской школы № 7 якобы ударила ребенка с аутизмом. Видео, на котором женщина уверенно подходит к мальчику и замахивается на него, появилось в паблике «Подслушано в Колпашево».
По словам автора поста и видеоролика, инцидент произошел в школе № 7 города Колпашево.
На кадрах видно, что мальчик сначала сильно кричит и замахивается на учительницу портфелем, после этого женщина идет в его сторону и замахивается в ответ. На этом моменте видеоролик обрывается.
Автор поста отмечает, что у школьника, которого якобы ударила педагог, диагностированный аутизм.
— Вот вам идеальная 7-я школа, учительница бьет ребёнка с аутизмом. Зачем ее держат вообще? И руководству пофиг. Ребёнок итак больной и они должны по другому себя вести с ним. Изверги, — указано в подписи к видео.
Журналист NGS70.RU попытался связаться с директором колпашевской школы № 7 Инной Жуковой, но в приемной нам сообщили, что сейчас женщина находится на совещании, поэтому прокомментировать инцидент сможет позже.
Полиция и прокуратура проводят проверку произошедшего.
Ранее в Алтайском крае в рубцовской школе № 18 мужчина, предположительно охранник, дважды ударил и пнул девочку-подростка. Ролик, на котором видно, как взрослый применяет насилие к ребенку, опубликовали в одной из соцсетей.