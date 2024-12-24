«Зачем ее держат вообще?»: учительницу томской школы обвинили в избиении ребенка с аутизмом

Инцидент произошел в школе № 7 Источник: Елена Буйвол / VLADIVOSTOK1.RU











Учительница колпашевской школы № 7 якобы ударила ребенка с аутизмом. Видео, на котором женщина уверенно подходит к мальчику и замахивается на него, появилось в паблике «Подслушано в Колпашево».

По словам автора поста и видеоролика, инцидент произошел в школе № 7 города Колпашево.

На кадрах видно, что мальчик сначала сильно кричит и замахивается на учительницу портфелем, после этого женщина идет в его сторону и замахивается в ответ. На этом моменте видеоролик обрывается.

Источник: «Подслушано в Колпашева» / Vk.com

Автор поста отмечает, что у школьника, которого якобы ударила педагог, диагностированный аутизм.

— Вот вам идеальная 7-я школа, учительница бьет ребёнка с аутизмом. Зачем ее держат вообще? И руководству пофиг. Ребёнок итак больной и они должны по другому себя вести с ним. Изверги, — указано в подписи к видео.

Журналист NGS70.RU попытался связаться с директором колпашевской школы № 7 Инной Жуковой, но в приемной нам сообщили, что сейчас женщина находится на совещании, поэтому прокомментировать инцидент сможет позже.

Полиция и прокуратура проводят проверку произошедшего.