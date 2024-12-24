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Происшествия В Омске трехлетний мальчик сломал позвоночник — он упал в детском центре на Гашека

В Омске трехлетний мальчик сломал позвоночник — он упал в детском центре на Гашека

Ребенок играл в «Лабиринте»

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Следователи возбудили уголовное дело

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Вчера, 22 декабря, в развлекательном центре «Космик» на улице Гашека произошел несчастный случай. Трехлетний мальчик упал со второго яруса аттракциона «Лабиринт».

Как рассказали в пресс-службе областной прокуратуры, в игровой зоне не было креплений, которые соединяли бы капроновую сетку и каркас. Высота составляла не менее 1,5 метра. В результате ребенок получил компрессионный перелом позвоночника.

В СУ СК России по Омской области выяснили, что в центре отсутствовал инструктор по безопасному использованию аттракциона, поэтому инструктаж не проводили. В связи с этим следователи возбудили уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей». Ход его расследования будет контролировать прокуратура.

— В настоящее время проведен осмотр места происшествия, изъята документация, проводятся допросы потерпевшего, свидетелей, иные следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, — добавили в СУ СК России по Омской области.

Ранее в Первомайском районе Новосибирска 6-летняя девочка сломала спину на детской площадке. Мать ребенка рассказала подробности происшествия.

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