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Происшествия Фуру развернуло посреди дороги: большегруз и минивэн столкнулись на Толмачёвском шоссе — фото с места ДТП

Фуру развернуло посреди дороги: большегруз и минивэн столкнулись на Толмачёвском шоссе — фото с места ДТП

Информация о пострадавших уточняется

435
6 комментариев

Водители объезжают место аварии по обочине

Источник:

В Новосибирске вечером 23 декабря на Толмачёвском шоссе оказалось перекрыто движение. Всему виной ДТП, которое произошло на дороге. Как сообщают очевидцы, недалеко от остановки электрички Пригородный Простор столкнулись фура и минивэн.

— Фура прям в кювет вылетела. Водитель грузовика выезжал со складов и собирался уходить налево в сторону порта, однако из-за плохого освещения водитель минивэна не успел затормозить, — говорится в посте «АСТ-54 Black».

На участке возник затор

Источник:

По словам очевидцев, водители объезжают место аварии по обочине. Судя по данным 2 ГИС, на участке возник затор. Информация о пострадавших уточняется.

Огромная пробка собралась вечером 23 декабря на Мочищенском шоссе в Новосибирске. Всему виной оказалось ДТП, которое произошло на пересечении с улицей Бестужева.

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Комментарии
7
Павел 2014 (Отец всея на НГС)
12 минут
Какая ж скорость была у водителя этого минивена, что он в фуру въехал?
Гость
16 минут
Голубая луна всему виной... Все в округе говорили... Этой грешной езды, этой грешной езды... Так ему и не простили...
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