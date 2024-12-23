Фуру развернуло посреди дороги: большегруз и минивэн столкнулись на Толмачёвском шоссе — фото с места ДТП

В Новосибирске вечером 23 декабря на Толмачёвском шоссе оказалось перекрыто движение. Всему виной ДТП, которое произошло на дороге. Как сообщают очевидцы, недалеко от остановки электрички Пригородный Простор столкнулись фура и минивэн.
— Фура прям в кювет вылетела. Водитель грузовика выезжал со складов и собирался уходить налево в сторону порта, однако из-за плохого освещения водитель минивэна не успел затормозить, — говорится в посте «АСТ-54 Black».
По словам очевидцев, водители объезжают место аварии по обочине. Судя по данным 2 ГИС, на участке возник затор. Информация о пострадавших уточняется.
Огромная пробка собралась вечером 23 декабря на Мочищенском шоссе в Новосибирске. Всему виной оказалось ДТП, которое произошло на пересечении с улицей Бестужева.