Лимузин и седан не поделили дорогу на площади Калинина — фото с места аварии

В Новосибирске вечером 23 декабря в Заельцовском районе лимузин столкнулся с седаном. Как сообщили очевидцы в телеграм-канале «АСТ-54 Black», авария произошла на площади Калинина.
— Подрезал лимузин чувак, не совсем пойму, что там за марка. Девок повылезала куча в юбках, даже невесте пришлось выйти, — говорится в посте.
Суда по данным 2ГИС, из-за ДТП на дороге затруднено движение. В целом ситуация на дорогах в городе оценивается в 7 баллов. Подробности аварии уточняются.
Огромная пробка собралась вечером 23 декабря на Мочищенском шоссе в Новосибирске. Всему виной оказалось ДТП, которое произошло на пересечении с улицей Бестужева.