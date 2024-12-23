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Происшествия Лимузин и седан не поделили дорогу на площади Калинина — фото с места аварии

Лимузин и седан не поделили дорогу на площади Калинина — фото с места аварии

На дороге из-за аварии образовался затор

1 116
22 комментария

Подробности аварии уточняются

Источник:

В Новосибирске вечером 23 декабря в Заельцовском районе лимузин столкнулся с седаном. Как сообщили очевидцы в телеграм-канале «АСТ-54 Black», авария произошла на площади Калинина.

— Подрезал лимузин чувак, не совсем пойму, что там за марка. Девок повылезала куча в юбках, даже невесте пришлось выйти, — говорится в посте.

Суда по данным 2ГИС, из-за ДТП на дороге затруднено движение. В целом ситуация на дорогах в городе оценивается в 7 баллов. Подробности аварии уточняются.

Огромная пробка собралась вечером 23 декабря на Мочищенском шоссе в Новосибирске. Всему виной оказалось ДТП, которое произошло на пересечении с улицей Бестужева.

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Комментарии
22
Zemb
28 минут
когда девок вижу которые из лимузина выгружается, на улице резко начинает пахнуть сеном и навозом.
Фантастика
17 минут
Неприятно должно быть в день свадьбы попасть в ДТП. Невеста в расстройстве, жених в истерике ...
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