«Медики констатировали смерть»: сибирячка погибла во время пожара на Курганской — видео с места ЧП

В Новосибирске днем женщина погибла во время пожара. Как сообщили в региональном МЧС, пятиэтажке на Курганской загорелась квартира на пятом этаже.
— Сообщение о возгорании поступило в 15:57, на место сразу выехал пожарный расчет. Во время тушения сотрудники МЧС России эвакуировали из горящей квартиры женщину и передали бригаде скорой медицинской помощи. Медики констатировали ее смерть, — пояснили в МЧС.
На тушения возгорания ушло 11 минут, площадь пожара оставила 3 квадратных метра. Огонь повредил мебель и домашние вещи. Следственно-оперативная группа установит причину произошедшего.
Ранее под Новосибирском в сгоревшей бане нашли тело мужчины. Инцидент произошел в поселке Воробьевском.