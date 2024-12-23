НедвижимостьЗнакомстваПогодаФорумыТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютТуризм
NGS
Погода

Сейчас-17°C

Сейчас в Новосибирске
Погода-17°

ясная погода, без осадков

ощущается как -20

0 м/c,

штиль.

 767мм 86%
Подробнее
4 Пробки
USD 102,34
EUR 106,54
Урезают кредитки
Охота на подарки
Дорожают перелёты
Маршрут для каникул по сказкам
Элитная башня с коврами
Происшествия «Медики констатировали смерть»: сибирячка погибла во время пожара на Курганской — видео с места ЧП

«Медики констатировали смерть»: сибирячка погибла во время пожара на Курганской — видео с места ЧП

В многоэтажке вспыхнула квартира на пятом этаже

1 677
8 комментариев

На тушение пожара ушло 11 минут

Источник:

В Новосибирске днем женщина погибла во время пожара. Как сообщили в региональном МЧС, пятиэтажке на Курганской загорелась квартира на пятом этаже.

— Сообщение о возгорании поступило в 15:57, на место сразу выехал пожарный расчет. Во время тушения сотрудники МЧС России эвакуировали из горящей квартиры женщину и передали бригаде скорой медицинской помощи. Медики констатировали ее смерть, — пояснили в МЧС.

Источник:

На тушения возгорания ушло 11 минут, площадь пожара оставила 3 квадратных метра. Огонь повредил мебель и домашние вещи. Следственно-оперативная группа установит причину произошедшего.

Ранее под Новосибирском в сгоревшей бане нашли тело мужчины. Инцидент произошел в поселке Воробьевском.

Главные новости Новосибирска и страны — в телеграм-канале NGS.RU
ПО ТЕМЕ
Пожар МЧС Новосибирск
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED2
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD3
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
9
Гость
43 минуты
Надо ползком и тряпку мокрую на голову... дышать дымом нельзя.. потеря сознания.. асфиксия...
Гость
38 минут
Пыталась сама затушить?
Читать все комментарии
Форумы
ТОП 5
Мнение
«Месяц жизни в Гоа обходится примерно в 60 тысяч рублей»: россиянка рассказала, как уехала на зимовку к морю
Анонимное мнение
Мнение
Очередная новогодняя солянка? Какими получились «Елки-11» с турецкой звездой и «уральским пельменем»
Дарья Костомина
Редактор раздела «Культура»
Мнение
«Больше запретов — больше произвола»: в Шерегеше придумали спецслужбу для слежки за инструкторами и туристами — что с ней не так
Анонимное мнение
Мнение
«Уровень детского сада»: репетитор по русскому языку оценила закон о тестировании детей мигрантов
Елена Ракова
жительница Кургана
Мнение
«Украла у меня 107 часов»: как корреспондент чуть не утонул в игре Baldur’s Gate 3
Кирилл Митин
Корреспондент
Рекомендуем
Знакомства

Софья ,25

Юлия,36

Dmitriy,37

Наталья,40

Vera,45

Александр,31

Начать знакомиться
Объявления

разнорабочие грузчики бригада

2 500 ₽

Качественные москитные сетки от производителя

800 ₽

Купим вывезем чугунные батареи (радиаторы) б/у и ванны

1 000 ₽

Добавить объявление