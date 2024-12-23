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Происшествия Нарушители сломали три перекрытия, которые мешали выехать на лед Новосибирского водохранилища

Нарушители сломали три перекрытия, которые мешали выехать на лед Новосибирского водохранилища

За безопасностью на льду следят подразделения ГИМС

2 427
11 комментариев

Официальные ледовые переправы еще не открыты

Источник:

Жители Ордынского района разрушили перекрытия, которые были установлены для выезда на лед. Об этом 23 декабря на оперативном совещании в правительстве Новосибирской области рассказал начальник ГУ МЧС России по Новосибирской области Виктор Орлов.

По данным ГУ МЧС России по Новосибирской области, за минувшую неделю сотрудники подразделений ГИМС проверили 170 мест возможного выезда и выхода на лёд в 12 муниципальных образованиях.

— По результатам проведённых проверок в Ордынском и Купинском районах пресечено 8 административных правонарушений. С прошлой недели по результатам проверок так и не были в полном объёме завершены мероприятия по перекрытию 5 мест выезда на лёд в Ордынском и 4 мест в Сузунском районах, — сообщил Орлов.

Кроме того, на прошлых выходных в Ордынском районе неизвестные нарушители пробили три перекрытия в местах выезда на лёд Новосибирского водохранилища. Орлов попросил глав районов принять меры.

Ранее НГС писал, что в Ордынском районе под вопросом существование одной из ледовых переправ.

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Новосибирская область Ордынский район Ледовая переправа ГИМС Выезд на лед
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Комментарии
11
Гость
47 минут
Поражает наша бюрократия. Везде ей видятся нарушители! Сделать переправу с левого на правый берег как благотворительность им в лом. Но зато если люди сами начинают двигаться - это злостные нарушители! А если кто заболел и при смерти... Если они разрешат по этим маршрутам ездить, где люди уже ездят, то они ведь не получат деньги от бюджета для создании данной переправы... И что делать на новогодние праздники после этого!? Кошмар! И как раньше жили... Целыми сёлами все тонули и тонули, начиная с ноября и по май... А сейчас пришли спасители!
Француз22
1 час
"Дикий народ, дикие нравы..." (с)
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