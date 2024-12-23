Нарушители сломали три перекрытия, которые мешали выехать на лед Новосибирского водохранилища

Официальные ледовые переправы еще не открыты Источник: предоставил Павел Сорокин











Жители Ордынского района разрушили перекрытия, которые были установлены для выезда на лед. Об этом 23 декабря на оперативном совещании в правительстве Новосибирской области рассказал начальник ГУ МЧС России по Новосибирской области Виктор Орлов.

По данным ГУ МЧС России по Новосибирской области, за минувшую неделю сотрудники подразделений ГИМС проверили 170 мест возможного выезда и выхода на лёд в 12 муниципальных образованиях.

— По результатам проведённых проверок в Ордынском и Купинском районах пресечено 8 административных правонарушений. С прошлой недели по результатам проверок так и не были в полном объёме завершены мероприятия по перекрытию 5 мест выезда на лёд в Ордынском и 4 мест в Сузунском районах, — сообщил Орлов.

Кроме того, на прошлых выходных в Ордынском районе неизвестные нарушители пробили три перекрытия в местах выезда на лёд Новосибирского водохранилища. Орлов попросил глав районов принять меры.