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Происшествия Стала известна причина новосибирского пожара, в котором погибли два ребенка

Стала известна причина новосибирского пожара, в котором погибли два ребенка

Мама детей была в магазине в момент происшествия

3 150
17 комментариев

Тела детей из пожара вынес сосед

Источник:

Стала известна причина пожара, в котором погибли два ребенка. На прошлой неделе, 18 декабря, в Карасукском районе в частном доме началось возгорание из-за детской шалости. Об этом рассказал глава МЧС по Новосибирской области Виктор Орлов.

— На момент пожара дети находились дома одни. Для работы с родственниками была организована работа психологов МЧС, — добавил Виктор Орлов.

Семья из Карасука, в которой погибли двое детей во время пожара, состояла на учете в службах системы профилактики. Об этом сообщили в администрации района. Как уточнили в муниципалитете, во время работы специалистов с семьей наблюдалась положительная динамика.

Как рассказали в администрации района, мать во время возгорания была в продуктовом магазине. В муниципалитете отметили, что в ноябре этого года с матерью детей был проведен инструктаж по пожарной безопасности.

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Новосибирск Пожар МЧС Дети
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Комментарии
19
Ханна Намити
1 час
"Стала известна причина новосибирского пожара, в котором погибли два ребенка" (С).... тема не раскрыта и Карасук это не Новосибирск. Корреспондентам оценка 2!
548762801
1 час
Новосибирский пожар в Карасукском районе? ну-ну...
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