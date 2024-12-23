Стала известна причина новосибирского пожара, в котором погибли два ребенка

Тела детей из пожара вынес сосед Источник: СК по НСО











Стала известна причина пожара, в котором погибли два ребенка. На прошлой неделе, 18 декабря, в Карасукском районе в частном доме началось возгорание из-за детской шалости. Об этом рассказал глава МЧС по Новосибирской области Виктор Орлов.

— На момент пожара дети находились дома одни. Для работы с родственниками была организована работа психологов МЧС, — добавил Виктор Орлов.

Семья из Карасука, в которой погибли двое детей во время пожара, состояла на учете в службах системы профилактики. Об этом сообщили в администрации района. Как уточнили в муниципалитете, во время работы специалистов с семьей наблюдалась положительная динамика.