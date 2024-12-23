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Происшествия Паровозик из четырех машин: массовое ДТП произошло в Заельцовском районе — есть пострадавшие

Паровозик из четырех машин: массовое ДТП произошло в Заельцовском районе — есть пострадавшие

В Новосибирске произошла авария с участием четырёх автомобилей

1 905
5 комментариев

Четыре машины образовали «паровозик»

Источник:

Массовое ДТП произошло в Заельцовском районе Новосибирска, сообщили в понедельник в Госавтоинспекции города. Инцидент произошёл в 8 утра на улице Лобачевского.

По данным ГАИ, 49-летний водитель автовышки Mitsubishi Fuso Canter двигался по Кедровой и на Лобачевского столкнулся с движущимся спереди JETOUR X90 на светофоре. JETOUR в свою очередь врезался в стоящий спереди Kia Rio, а тот столкнулся с Pontiac Vibe.

В результате аварии пострадали два человека: 53-летняя пассажирка Kia Rio и 43-летний водитель JETOUR X90 попали в больницу.

— На месте работал наряд ДПС. Все обстоятельства устанавливаются, — уточнили в ГАИ.

Если вы были очевидцем аварии, свяжитесь с редакцией НГС

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22 декабря седан влетел в маршрутку у новосибирского села.

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Комментарии
5
Гость
52 минуты
А пристёгиваться не пробовали? 2 пострадавших от удара в заднюю часть - долетели до руля! Но зато крутые))))
Гость
1 час
Автохлам перебился.
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