Паровозик из четырех машин: массовое ДТП произошло в Заельцовском районе — есть пострадавшие

Четыре машины образовали «паровозик» Источник: Госавтоинспекция Новосибирска











Массовое ДТП произошло в Заельцовском районе Новосибирска, сообщили в понедельник в Госавтоинспекции города. Инцидент произошёл в 8 утра на улице Лобачевского.

По данным ГАИ, 49-летний водитель автовышки Mitsubishi Fuso Canter двигался по Кедровой и на Лобачевского столкнулся с движущимся спереди JETOUR X90 на светофоре. JETOUR в свою очередь врезался в стоящий спереди Kia Rio, а тот столкнулся с Pontiac Vibe.

В результате аварии пострадали два человека: 53-летняя пассажирка Kia Rio и 43-летний водитель JETOUR X90 попали в больницу.

— На месте работал наряд ДПС. Все обстоятельства устанавливаются, — уточнили в ГАИ.