В массовом ДТП в Москве столкнулись автобусы, машины и пожарные. На место выехали восемь скорых

На юго-востоке Москвы произошла массовая авария с участием двух автобусов, грузовика и легковушки Источник: читатель MSK1.RU











На юго-востоке Москвы в спальном районе Марьино произошло массовое ДТП с участием автобуса, электробуса, пожарной машины и трех легковушек. Об этом сообщают наши коллеги из MSK1.RU.

По данным Госавтоинспекции Москвы, в аварии пострадало 10 человек.



— По предварительным данным, на пересечении улицы Маршала Голованова и Новочеркасского бульвара водитель автомобиля КАМАЗ проехал регулируемый перекресток на запрещающий сигнал светофора, где совершил столкновение с автобусом и тремя автомобилями, стоящими в ожидании разрешающего сигнала светофора, — сообщили в ведомстве.

Кадры с места Источник: читатель MSK1.RU

Из-за аварии на Новочеркасском бульваре образовалась внушительная пробка.

На место съехались спецслужбы Источник: SHOT / Telegram

Источник: SHOT / Telegram











В пресс-службе «Мосгортранса», обслуживающего пострадавшие в ДТП автобус и электробус, также прокомментировали происшествие.

— После столкновения грузовой автомобиль продолжил движение и задел несколько автомобилей, стоявших на перекрестке. Подробности происшествия устанавливают сотрудники Госавтоинспекции.