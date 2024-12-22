«Увидел, как всех обгоняет»: очевидец — о ДТП на Ипподромской, где автомобиль BMW разлетелся на части

Авария произошла в ночь на 22 декабря Источник: АСТ-54











В Новосибирске очевидец рассказал подробности ДТП, где автомобил влетел в опору моста. Он объяснил НГС, что ехал по дороге во встречном направлении, когда случилась авария.

— Увидел издалека, как машина на скорости всех обгоняет, — сообщил сибиряк (попросил не указывать имя в публикации). — Потом снег столбом, затем он врезался в опору пешеходного моста. Я так понял, что боком [врезался], после чего его откинуло еще дальше, в световую опору. И машину разорвало на две части.

Мужчина заметил, как от автомобиля отлетел двигатель, после чего остановился на дороге. Сибиряк решил подойти к попавшему в ДТП водителю и взял с собой огнетушитель.

— Увидел, что пошло небольшое задымление. Подбежал и через заднюю часть автомобиля начал смотреть — дышит ли человек, есть там кто-то еще, — уточнил мужчина.

Сибиряк вызвал скорую медицинскую помощь, кроме него, около места ДТП останавливались и другие водители. На участке, где произошла авария, также были сотрудники МЧС, объяснил мужчина.

Как сообщали в ГАИ Новосибирска, авария произошла в 01:00 в Центральном районе. Предварительно, 22-летний мужчина на автомобиле BMW ехал со стороны улицы Писарева в направлении Гоголя.