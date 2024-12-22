«За медпомощью обратились четверо»: седан влетел в маршрутку у новосибирского села

Авария произошла накануне Источник: «Инцидент Новосибирск» во «ВКонтакте»











В Новосибирской области накануне, 21 декабря, случилось ДТП с участием маршрутки. О происшествии заявил паблик «Инцидент Новосибирск» во «ВКонтакте» со ссылкой на подписчика.

Авария произошла на дороге «Карасук-Павлодар». В сообщении сказано, что на месте столкнулись седан и маршрутка.

— Все живы, есть пострадавшие, доставлены Карасукскую ЦРБ, — сказано в сообщении.

Как объяснили НГС в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области, ДТП произошло на 417 километре дороги К-17р. Там столкнулись автобус «Мерседес» и автомобиль «Тойота».

— В результате ДТП за медицинской помощью обратилось 4 человека, — сообщили в ведомстве.

Житель села Октябрьское прислал НГС кадры с места ДТП Источник: предоставил местный житель











Речь идет об участке трассы у села Октябрьское. В пресс-службе министерства здравоохранения Новосибирской области НГС уточнили, что для обследования в ЦРБ доставили пять человек.

— Травмы незначительные — ушибы, ссадины. Стационарное лечение никому не требуется, — сообщили в министерстве.