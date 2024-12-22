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Происшествия «Столько имущества, оборудования»: в Бердске вспыхнул пожар — видео

«Столько имущества, оборудования»: в Бердске вспыхнул пожар — видео

Возгорание случилось в производственном здании

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19 комментариев

Пожар произошел на улице Черемушная

Источник:

22 декабря в Бердске Новосибирской области произошел пожар. Кадры возгорания опубликовал телеграм-канал «АвтоБердск-плюс».

Очевидцы сняли место происшествия на видео

Источник:

Инцидент случился в производственном здании на улице Черемушная, 7. По данным 2ГИС, в нем находятся несколько организаций по производству мебели и зеркал.

Как сообщила НГС сотрудница одной из компаний Татьяна, пожар произошел несколько часов назад.

— За полчаса до этого там были люди. Всегда проверяют, смотрят за состоянием. Потом мне позвонили с пожарной части, что горит, — объяснила женщина. — Приехали, весь второй этаж, крыша — все выгорело. У людей столько имущества, оборудования… Корпусная, мягкая мебель, пошивочные цеха. Несчастье, конечно.

По словам сибирячки, к зданию приехали пожарные. Сотрудники МЧС работают на месте возгорания.

— Очень сильное возгорание, что, буквально, на микрорайоне и запах, и дым все равно видно, — сказала женщина.

НГС обратился в пресс-службу ГУ МЧС России по региону за комментарием.

22 декабря в Новосибирске загорелся частный дом и гараж. Пожар произошел в Кировском районе.

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Пожар Бердск Новосибирская область
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Комментарии
19
БАРМАЛЕЙ КОЛЯ
47 минут
Не повезло цеховика.
Гость
1 час
а пожарные поди проверяли и акт есть про негорючесть стен и помещения ????
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