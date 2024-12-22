НедвижимостьЗнакомстваПогодаФорумыТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютТуризм
NGS
Погода

Сейчас-8°C

Сейчас в Новосибирске
Погода-8°

пасмурно, без осадков

ощущается как -11

2 м/c,

ю-в.

 763мм 78%
Подробнее
3 Пробки
USD 102,34
EUR 106,54
Перестроят кондитерскую фабрику
Охота на подарки
Как нигериец полюбил Сибирь
Маршрут для каникул по сказкам
Обзор бань
Автохамы в Новосибриске
Происшествия Частный дом и гаражи вспыхнули недалеко от ЖК «Просторный» — на место стянули шесть пожарных машин

Частный дом и гаражи вспыхнули недалеко от ЖК «Просторный» — на место стянули шесть пожарных машин

Пожар тушили около двух часов

597
3 комментария

Пожар произошел в 4-м Бронном переулке

Источник:

В Новосибирске 22 декабря загорелся частный дом и гараж в Кировском районе. Как сообщили в региональном МЧС, пожар произошел в 4-м Бронном переулке рядом с ЖК «Просторный».

— Сообщение о пожаре поступило в 8:42. На 4-м Бронном переулке, 24, горели дом и гараж. Также огонь перекинулся на соседний гараж на 4-м Бронном переулке, 22. Общая площадь пожара — 85 квадратных метров, — пояснили в МЧС.

Источник:

На месте работали шесть единиц спецтехники и 21 пожарный. На ликвидацию открытого горения ушло около двух часов.

Ранее в Новосибирской области 52-летний мужчина погиб во время пожара. Как сообщили в региональном МЧС, инцидент произошел в поселке Воробьевском на улице Мира.

Главные новости Новосибирска и страны — в телеграм-канале NGS.RU
ПО ТЕМЕ
Пожар МЧС Новосибирск
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED1
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD1
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
3
Гость
31 минута
Для гетто это нормально.
Гость
32 минуты
Частный сектор к сожалению горит всегда, и зимой и летом.
Читать все комментарии
Форумы
ТОП 5
Мнение
«Тупые никчемные мамаши»: как врачам сдерживать хамство и что говорит по этому поводу медик, возмутившая всю страну
Анонимное мнение
Мнение
Очередная новогодняя солянка? Какими получились «Елки-11» с турецкой звездой и «уральским пельменем»
Дарья Костомина
Редактор раздела «Культура»
Мнение
«Больше запретов — больше произвола»: в Шерегеше придумали спецслужбу для слежки за инструкторами и туристами — что с ней не так
Анонимное мнение
Мнение
«Уровень детского сада»: репетитор по русскому языку оценила закон о тестировании детей мигрантов
Елена Ракова
жительница Кургана
Мнение
«Украла у меня 107 часов»: как корреспондент чуть не утонул в игре Baldur’s Gate 3
Кирилл Митин
Корреспондент
Рекомендуем
Знакомства

valentina,54

Светлана,39

Егор,45

Максим,30

Виталий,40

Ольга,39

Начать знакомиться
Объявления

Качественные москитные сетки от производителя

800 ₽

Купим вывезем чугунные батареи (радиаторы) б/у и ванны

1 000 ₽

Демонтируем и вывозим чугунные ванны б/у, батареи

250 ₽

Добавить объявление