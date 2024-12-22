Частный дом и гаражи вспыхнули недалеко от ЖК «Просторный» — на место стянули шесть пожарных машин

Пожар произошел в 4-м Бронном переулке Источник: АСТ-54











В Новосибирске 22 декабря загорелся частный дом и гараж в Кировском районе. Как сообщили в региональном МЧС, пожар произошел в 4-м Бронном переулке рядом с ЖК «Просторный».

— Сообщение о пожаре поступило в 8:42. На 4-м Бронном переулке, 24, горели дом и гараж. Также огонь перекинулся на соседний гараж на 4-м Бронном переулке, 22. Общая площадь пожара — 85 квадратных метров, — пояснили в МЧС.

Источник: АСТ-54

На месте работали шесть единиц спецтехники и 21 пожарный. На ликвидацию открытого горения ушло около двух часов.