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Происшествия 42 вагона сошли с рельсов — в Забайкалье столкнулись два поезда

42 вагона сошли с рельсов — в Забайкалье столкнулись два поезда

Причины происшествия еще выясняются

2 209
43 комментария

Последствия столкновения поездов

Источник:

Два грузовых поезда столкнулись в Забайкалье. С рельсов сошли 42 вагона. Движение транспорта пришлось остановить.

— По предварительным данным, 22 декабря 2024 года, около 07:30 (местное время), на 6623-м км Забайкальской железной дороги (перегон Бушулей — Жирекен) столкнулось два состава грузовых поездов, — сообщили в Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре.

На кадрах с места происшествия видно, как частично поезда превратились в груду разбитого металла. У первого состава сошло 35 вагонов, у второго — семь вагонов, груженных углем. В результате никто не пострадал. В прокуратуре заверили, что из-за столкновения нет угрозы экологической безопасности.

Движение в обе стороны пришлось приостановить. На место выехал восстановительный поезд.

Могочинский транспортный прокурор, следственно-оперативная группа организовали проверку. Они будут выяснять обстоятельства и причины происшествия.

Ранее пассажирский поезд столкнулся с грузовым в Мурманской области. Три вагона с людьми опрокинулись. Пострадали более 30 человек, 14 из них потребовалась госпитализация, причем четверо были в тяжелом состоянии. Одна женщина скончалась в машине скорой, еще один пассажир — мужчина — умер в больнице.

ПО ТЕМЕ
Вагон Поезд Крушение Забайкалье Сход с рельсов
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Комментарии
44
За державу обидно!
1 час
С потерей управляемости страной,регионами,городами,районами ,теряется управляемость всего остального и на выходе получаем ВСЁ ТО ,ЧТО ИМЕЕМ. Перестают работать законы,нормы и правила,ограничения. Несменяемость , неприкасаемость,вседозволенность ,полное отсутствие контроля со стороны общества,уничтожения всех независимых институтов контроля руководства любого уровня-всё это неминуемо приводит к хаосу,техногенным катастрофам и если проще-всеобщему бардаку. А ещё- врут и воруют и тоже безнаказанно и на полную катушку.
Татьяна 53
1 час
А что с машинистами? Какое-то бедствие, то поезда, то корабли, то взрывы.
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