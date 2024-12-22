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25-летнюю девушку ищут более трех месяцев — она может находиться в Новосибирске

Сибирячка пропала в Хакасии

2 394
14 комментариев

С середины сентября ее местонахождение неизвестно

Источник:

В городе Абакане Республики Хакасия пропала 25-летняя Вирсавия Мессерер. Как сообщили в поисковом отряде «Регион 19», местонахождение девушки неизвестно с 14 сентября.

— 14 сентября вышла из дома и не вернулась, — говорится в посте.

В поисковом отряде пояснили: во что была одета девушка, неизвестно.

Если вам что-то известно о местонахождении пропавшей, то свяжитесь с «Регионом 19» по телефону +7 913 546-97-92 или позвоните в 112.

Ранее спасатели нашли тело пропавшего Игоря Никитина. Мужчина пропал 28 июля.

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Комментарии
14
Татьяна 53
1 час
Возникает первый вопрос, что за странная фамилия и имя?
Почётный гражданин Левосибирска
27 минут
Если в 25 лет она до сих пор девушка, то может находиться где-нибудь в секте сторонников целомудрия.
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