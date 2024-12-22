25-летнюю девушку ищут более трех месяцев — она может находиться в Новосибирске

В городе Абакане Республики Хакасия пропала 25-летняя Вирсавия Мессерер. Как сообщили в поисковом отряде «Регион 19», местонахождение девушки неизвестно с 14 сентября.
— 14 сентября вышла из дома и не вернулась, — говорится в посте.
В поисковом отряде пояснили: во что была одета девушка, неизвестно.
Если вам что-то известно о местонахождении пропавшей, то свяжитесь с «Регионом 19» по телефону +7 913 546-97-92 или позвоните в 112.
Ранее спасатели нашли тело пропавшего Игоря Никитина. Мужчина пропал 28 июля.