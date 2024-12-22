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Происшествия По России прокатилась серия взрывов и поджогов. Что происходит

По России прокатилась серия взрывов и поджогов. Что происходит

Поджигателями часто становятся доверчивые пенсионеры

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4 комментария

Кадр из видео одной из атак

Источник:

21 декабря по России прокатилась волна взрывов, которые устраивали при помощи петард и фейерверков. Как правило, поджоги совершали доверчивые пенсионеры, которых на преступления толкали мошенники. Их типичные цели — банки и военкоматы, а в трех случаях — полицейские машины.

Так, в Новосибирске загорелись банкоматы «Сбера». Как пишет NGS.RU, на место быстро прибыли не только пожарные, но и полиция с Росгвардией.

Банкоматы сильно пострадали

Источник:

А в Петербурге взрыв был такой силы, что на проезжую часть выбросило двери банка. На первом выбило окна.

Видео с места событий

Источник:

По данным «Фонтанки», в банк зашла пожилая женщина. Она вылила горючую смесь и подожгла ее. Через несколько секунд в помещении всё рвануло и загорелось. Свои действия дама снимала на телефон.

Источник:

Судя по тому, что женщина фиксировала свои действия на телефон, она выполняла чьи-то указания и собиралась отчитываться.

Это не такая редкая для последнего времени модель привлечения обычных людей к диверсиям. Только накануне в Петербурге и Ленобласти произошло несколько поджогов — подробнее о них здесь.

Также 21 декабря две женщины совершили безрезультатный поджог полицейской машины. Они уже задержаны, их действия классифицировали как теракт.

Источник:
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Комментарии
8
Гость
8 минут
Сколько оказывается не просто легковерных, а натурально психически больных! 😲
266139480
1 минута
Не забываем первопричину , сейчас вылезут гости у которых виноваты третьи лица, их цель перевести недовольство людей на третьих лиц . Но мы помним первопричину проблем
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