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Происшествия Ударился о камень: фрирайдер погиб при спуске с горы в Шерегеше

Ударился о камень: фрирайдер погиб при спуске с горы в Шерегеше

Следственный комитет начал проверку

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Экстремал скончался в больнице

Источник:

30-летний фрирайдер разбился насмерть во время спуска с горы в Шерегеше. Об этом сообщили в пресс-службе СКР по Кемеровской области.

Фрирайд — это «свободное катание», которое подразумевает спуск вне территории организованных маршрутов на зимних курортах и обслуживания горными службами. Объяснение издания «Чемпионат».

По предварительным данным, днем 19 декабря экстремал выехал за пределы оборудованной трассы на горе «Зеленая», перевернулся и ударился о камень. Очевидцы вызвали на место спасателей, которые доставили пострадавшего в больницу. Несмотря на старания врачей, мужчина скончался.

Следователи начали доследственную проверку, чтобы установить все обстоятельства произошедшего.

Ранее в Шерегеше лыжник провалился в яму.

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