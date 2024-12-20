Ударился о камень: фрирайдер погиб при спуске с горы в Шерегеше

30-летний фрирайдер разбился насмерть во время спуска с горы в Шерегеше. Об этом сообщили в пресс-службе СКР по Кемеровской области.
Фрирайд — это «свободное катание», которое подразумевает спуск вне территории организованных маршрутов на зимних курортах и обслуживания горными службами. Объяснение издания «Чемпионат».
По предварительным данным, днем 19 декабря экстремал выехал за пределы оборудованной трассы на горе «Зеленая», перевернулся и ударился о камень. Очевидцы вызвали на место спасателей, которые доставили пострадавшего в больницу. Несмотря на старания врачей, мужчина скончался.
Следователи начали доследственную проверку, чтобы установить все обстоятельства произошедшего.
Ранее в Шерегеше лыжник провалился в яму.