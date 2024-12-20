Множество зданий разрушено, есть жертвы: ракеты разбомбили весь центр города в Курской области — кадры обстрела

Пострадало множество зданий Источник: Типичный Рыльск / Telegram











Город Рыльск в Курской области попал под массированную атаку. По информации военблогера Романа Алехина, всего было около 16 прилетов. Информацию об атаке подтвердил губернатор Курской области Александр Хинштейн.

— ВСУ нанесен ракетный удар по городу Рыльску. Украинские националисты сознательно выбирают своими целями мирные объекты социального назначения, — заявил Хинштейн в своем Telegram-канале.

Жители сняли последствия атаки по местному ДК Источник: Типичный Рыльск / Telegram

В настоящее время глава региона находится в Москве, но собирается выдвинуться на место происшествия. Хинштейн уже направил в Рыльск врио председателя правительства Алексея Дедова и заместителей. На месте работают все оперативные, аварийные и тревожные службы, МЧС.

Часть зданий разрушена, прямо под ногами жителей — обломки ракет Источник: Readovka / Telegram

Военный блогер Роман Алехин в своем Telegram-канале предположил, что били из американского РСЗО HIMARS.

— Били хаотично, разрушены ДК, автостанция, 7-я школа Рыльска и другие социальные объекты и жилые дома, горит много машин. Всего было около 16 прилетов. Вряд ли обошлось без жертв, — отметил Алехин.

Не уцелела и автостанция Источник: Роман Алехин / Telegram

— Ожидаемо, что после точечных ударов по военным объектам в Киеве и вокруг него, укронацистский режим начнет бить по мирным жителям пакетами РСЗО, — подытожил военблогер.