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Происшествия Спецоперация на Украине Множество зданий разрушено, есть жертвы: ракеты разбомбили весь центр города в Курской области — кадры обстрела

Множество зданий разрушено, есть жертвы: ракеты разбомбили весь центр города в Курской области — кадры обстрела

Под обстрел попали ДК, колледж и школа

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66 комментариев

Пострадало множество зданий

Источник:

Город Рыльск в Курской области попал под массированную атаку. По информации военблогера Романа Алехина, всего было около 16 прилетов. Информацию об атаке подтвердил губернатор Курской области Александр Хинштейн.

— ВСУ нанесен ракетный удар по городу Рыльску. Украинские националисты сознательно выбирают своими целями мирные объекты социального назначения, — заявил Хинштейн в своем Telegram-канале.

Жители сняли последствия атаки по местному ДК

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В настоящее время глава региона находится в Москве, но собирается выдвинуться на место происшествия. Хинштейн уже направил в Рыльск врио председателя правительства Алексея Дедова и заместителей. На месте работают все оперативные, аварийные и тревожные службы, МЧС.

Часть зданий разрушена, прямо под ногами жителей — обломки ракет

Источник:

Военный блогер Роман Алехин в своем Telegram-канале предположил, что били из американского РСЗО HIMARS.

— Били хаотично, разрушены ДК, автостанция, 7-я школа Рыльска и другие социальные объекты и жилые дома, горит много машин. Всего было около 16 прилетов. Вряд ли обошлось без жертв, — отметил Алехин.

Не уцелела и автостанция

Источник:

— Ожидаемо, что после точечных ударов по военным объектам в Киеве и вокруг него, укронацистский режим начнет бить по мирным жителям пакетами РСЗО, — подытожил военблогер.

Глава района Андрей Белоусов подтвердил, что есть погибшие мирные и пострадавшие, но их число пока неизвестно. Пострадали объекты социальной инфраструктуры, в том числе педагогический колледж, Дом культуры, школа.

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ВСУ Ракета Спецоперация Курская область
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Комментарии
67
Андррон
1 час
...В настоящее время глава региона находится в Москве, но срочно собирается выдвинуться на место происшествия... Да кто бы сомневался. Его от столицы не отлепить.
Aнгличанка Гадит
1 час
"Симоньян прокомментировала групповой удар ВС РФ по Украине словами «ибо неча». " - РИА Новости
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