«Запах газа сильный»: ГАЗель взорвалась на Выборной в Новосибирске — видео пожара

Информации о пострадавших не поступало Источник: «АСТ-54 Black» / Telegram











На улице Выборной в Новосибирске взорвалась ГАЗель. Об этом сообщили в телеграм-канале «АСТ-54 Black». По словам очевидцев, на месте работают сотрудники полиции, скорая помощь и экскаватор-погрузчик.

Источник: «АСТ-54 Black» / Telegram

На опубликованном ролике видно, что огонь полностью охватил автомобиль. На место приехала реанимация.

По данным пользователей сервиса 2ГИС, пожар произошел недалеко от здания № 102 по улице Выборной.

По словам водителей, движение перекрыто Источник: 2ГИС











— Горит Газель, по ходу с газовым баллоном, запах газа сильный, будьте аккуратнее!!! — написала пользовательница Валентина.

На дороге в обоих направлениях образовалась большая пробка. Водители сообщают, что движение перекрыто.

НГС обратился за комментарием в пресс-службы МЧС и МВД по региону.