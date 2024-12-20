«Запах газа сильный»: ГАЗель взорвалась на Выборной в Новосибирске — видео пожара

На улице Выборной в Новосибирске взорвалась ГАЗель. Об этом сообщили в телеграм-канале «АСТ-54 Black». По словам очевидцев, на месте работают сотрудники полиции, скорая помощь и экскаватор-погрузчик.
На опубликованном ролике видно, что огонь полностью охватил автомобиль. На место приехала реанимация.
По данным пользователей сервиса 2ГИС, пожар произошел недалеко от здания № 102 по улице Выборной.
— Горит Газель, по ходу с газовым баллоном, запах газа сильный, будьте аккуратнее!!! — написала пользовательница Валентина.
На дороге в обоих направлениях образовалась большая пробка. Водители сообщают, что движение перекрыто.
НГС обратился за комментарием в пресс-службы МЧС и МВД по региону.
Ранее на парковке дома № 31 по улице Народной вспыхнул автомобиль.