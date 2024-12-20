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Происшествия «Запах газа сильный»: ГАЗель взорвалась на Выборной в Новосибирске — видео пожара

«Запах газа сильный»: ГАЗель взорвалась на Выборной в Новосибирске — видео пожара

На месте работают пожарные и реанимация

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9 комментариев

Информации о пострадавших не поступало

Источник:

На улице Выборной в Новосибирске взорвалась ГАЗель. Об этом сообщили в телеграм-канале «АСТ-54 Black». По словам очевидцев, на месте работают сотрудники полиции, скорая помощь и экскаватор-погрузчик.

Источник:

На опубликованном ролике видно, что огонь полностью охватил автомобиль. На место приехала реанимация.

По данным пользователей сервиса 2ГИС, пожар произошел недалеко от здания № 102 по улице Выборной.

По словам водителей, движение перекрыто

Источник:

— Горит Газель, по ходу с газовым баллоном, запах газа сильный, будьте аккуратнее!!! — написала пользовательница Валентина.

На дороге в обоих направлениях образовалась большая пробка. Водители сообщают, что движение перекрыто.

НГС обратился за комментарием в пресс-службы МЧС и МВД по региону.

Ранее на парковке дома № 31 по улице Народной вспыхнул автомобиль.

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Пожар Сгорел автомобиль Взрыв Новосибирск
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Комментарии
9
Zemb
41 минута
вот они новые застройщики... чего случись на дороге.Даже спецслужбы не проедут. почему раньше строили кварталами, дорогами по периметру. а сейчас только прямая кишка....
Гость
1 час
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