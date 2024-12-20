Новосибирцы не смогли с ходу получить карту «Тройка»

Сегодня, 20 декабря, некоторые жители Новосибирска не смогли с ходу приобрести транспортные карты «Тройка». Ранее сообщалось, что сегодня первый день, когда можно получить новую транспортную карту. В итоге оказалось, что с самого утра это сделать было проблематично — в редакцию поступило несколько обращений от новосибирцев.
Читатель НГС Александр сообщил, что обратился в несколько отделений банка для покупки новой карты.
В отделении на Красном проспекте утром ему объяснили, что «Тройки» нет в наличии, а на улице Серебренниковской сотрудники заявили, что карты появятся после обеда.
Еще в одном отделении — на Ленина — сообщили, что «Тройка» есть, но карты выдать не могут по техническим причинам.
Другая читательница НГС столкнулась с похожей проблемой в Академгородке на Морском проспекте.
— Ничего не могут сказать, только по пополнению социальной карты, — говорит женщина.
В ООО «СберТройка» сообщили редакции НГС, что карты «Тройка» будут доступны для покупки во всех отделениях до конца дня 20 декабря.
Продажа транспортных карт «Тройка» должна начаться в Новосибирске 20 декабря, их можно купить в отделениях Сбербанка. Карты ЕТК перестанут работать с 1 января.