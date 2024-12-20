НедвижимостьЗнакомстваПогодаФорумыТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютТуризм
NGS
Погода

Сейчас-7°C

Сейчас в Новосибирске
Погода-7°

переменная облачность, без осадков

ощущается как -11

3 м/c,

южн.

 751мм 61%
Подробнее
7 Пробки
USD 103,42
EUR 107,96
Преследует детей
Охота на подарки
Сколько получают Деды Морозы
Маршрут для каникул по сказкам
Пересадили сердце
Как побороть похмелье
Происшествия «Тройка» в Новосибирске Новосибирцы не смогли с ходу получить карту «Тройка»

Новосибирцы не смогли с ходу получить карту «Тройка»

С проблемой столкнулись сразу несколько читателей НГС

1 455
25 комментариев

Карты начнут работать с 1 января

Источник:

Сегодня, 20 декабря, некоторые жители Новосибирска не смогли с ходу приобрести транспортные карты «Тройка». Ранее сообщалось, что сегодня первый день, когда можно получить новую транспортную карту. В итоге оказалось, что с самого утра это сделать было проблематично — в редакцию поступило несколько обращений от новосибирцев.

Читатель НГС Александр сообщил, что обратился в несколько отделений банка для покупки новой карты.

В отделении на Красном проспекте утром ему объяснили, что «Тройки» нет в наличии, а на улице Серебренниковской сотрудники заявили, что карты появятся после обеда.

Еще в одном отделении — на Ленина — сообщили, что «Тройка» есть, но карты выдать не могут по техническим причинам.

Другая читательница НГС столкнулась с похожей проблемой в Академгородке на Морском проспекте.

— Ничего не могут сказать, только по пополнению социальной карты, — говорит женщина.

В ООО «СберТройка» сообщили редакции НГС, что карты «Тройка» будут доступны для покупки во всех отделениях до конца дня 20 декабря.

Продажа транспортных карт «Тройка» должна начаться в Новосибирске 20 декабря, их можно купить в отделениях Сбербанка. Карты ЕТК перестанут работать с 1 января.

Главные новости Новосибирска и страны — в телеграм-канале NGS.RU

ПО ТЕМЕ
Тройка Транспортные карты Новосибирск
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY3
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY7
Печаль
SAD1
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
26
bollo
30 минут
Новосибирцы - вы прекрасны! Вы как цветы жизни, как самые сладкие ягоды! Просто в городе новый назначенец и идет передел поляны)))
БАРМАЛЕЙ КОЛЯ
25 минут
Надо было с разбега получать 😂😂😂
Читать все комментарии
Форумы
ТОП 5
Мнение
Райские виды по соседству с плесенью и беднотой. Турист бюджетно провел две недели на Гоа — сколько денег потратил
Анонимное мнение
Мнение
«Новогодний вайб был совсем близко»: НГС посмотрел новые «Ёлки» за неделю до премьеры — чего ждать от продолжения франшизы
Анна Скок
Корреспондент
Мнение
«Больше запретов — больше произвола»: в Шерегеше придумали спецслужбу для слежки за инструкторами и туристами — что с ней не так
Анонимное мнение
Мнение
За прогрев машины во дворе появился штраф. И это правильно, считает наш автожурналист
Анонимное мнение
Мнение
«Уровень детского сада»: репетитор по русскому языку оценила закон о тестировании детей мигрантов
Елена Ракова
жительница Кургана
Рекомендуем
Знакомства

Саша,37

Elena,49

Наталья,60

БезНика,44

Алексей,38

Людмила,72

Начать знакомиться
Объявления

Качественные москитные сетки от производителя

800 ₽

Купим вывезем чугунные батареи (радиаторы) б/у и ванны

1 000 ₽

Демонтируем и вывозим чугунные ванны б/у, батареи

250 ₽

Добавить объявление